أحمد بن سعيد: تجسيداً لرؤية محمد بن راشد.. دبي مركز عالمي للابتكار والاتصال والمشاريع المستقبلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن دبي أصبحت
مركزاً عالمياً للابتكار والاتصال والمشاريع المستقبلية وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاتصال والمشاريع المستقبلية".
وأضاف "المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض يعكس نهج دبي للمستقبل والتزامها بجذب المواهب والفرص العالمية، وينسجم مع الأهداف الاستشرافية لمدينة إكسبو دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، والتوسعة الجديدة لمطار آل مكتوم الدولي، والذي سيكون الأكبر في العالم عند تشغيله".
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