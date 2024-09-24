أحمد بن سعيد: تجسيداً لرؤية محمد بن راشد.. دبي مركز عالمي للابتكار والاتصال والمشاريع المستقبلية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن دبي أصبحت

مركزاً عالمياً للابتكار والاتصال والمشاريع المستقبلية وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.



وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاتصال والمشاريع المستقبلية".



وأضاف "المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض يعكس نهج دبي للمستقبل والتزامها بجذب المواهب والفرص العالمية، وينسجم مع الأهداف الاستشرافية لمدينة إكسبو دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، والتوسعة الجديدة لمطار آل مكتوم الدولي، والذي سيكون الأكبر في العالم عند تشغيله".





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