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الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها من وإلى بيروت اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر

9/24/2024 5:33:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الاتحاد للطيران عن إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر استجابة للتطورات الإقليمية الجارية.

وأكد بيان صادر عن الشركة إلغاء الرحلات رقم EY535 من أبوظبي إلى بيروت (BEY) و رقم EY538 من بيروت إلى أبوظبي، مشيرة الى مساعدة العملاء الذين حجزوا على هذه الرحلات في ترتيبات سفرهم.

وأكدت الشركة أنها تراقب الوضع في المنطقة ، ومستمرة في التواصل مع السلطات، مشيرة الى أن سلامة الركاب واطقم الطائرات في مقدمة أولويات الشركة

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