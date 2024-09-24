بقيمة 5 مليارات درهم .. مصدر تستحوذ على شركة سايتا الإسبانية من بروكفيلد

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، استحواذها على شركة "سايتا ييلد" من شركة "بروكفيلد رينوابل"، بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم“1.4 مليار دولار / 1.2مليار يورو”، وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة ومن المتوقع إغلاقها في نهاية عام 2024.

وتعد "سايتا" شركة رائدة مستقلة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ولديها تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع .

وتضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط ، من بينها 538 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميجاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، وتشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط ، فيما يُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميجاواط ، والتي ستحتفظ بها"بروكفيلد" وتستمر في تشغيلها.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف 'COP28' ، رئيس مجلس إدارة 'مصدر'، إن هذا الاستثمار يؤكد التزام 'مصدر' بتنفيذ رؤية القيادة بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن هذه الصفقة مع 'بروكفيلد رينوابل' تمثل واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا، وتؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها 'مصدر' لتوسيع أنشطتها ومشاريعها وتنفيذ خططها الطموحة للنمو والتوسع، كما تدعم هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع 'اتفاق الإمارات' التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف“COP28”.

وأوضح معاليه أن هذه الصفقة تكتسب أهمية إضافية بالنسبة لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستثمار كامل الإمكانات والقدرات في مجال الطاقة المتجددة.

وتمثل هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا، وتعزز مكانة "مصدر" في واحدة من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في أوروبا ، وتعكس الصفقة التزام "مصدر" بالمساهمة في الانتقال في قطاع الطاقة في كل من إسبانيا والبرتغال وأوروبا، وتعزز خططها للنمو في المنطقة دعماً لتحقيق هدفها برفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وكانت "مصدر" قد أعلنت مؤخراً عن اتفاقية مع"إنديسا" لتصبح شريكة في أصول محفظة لمشاريع الطاقة المتجددة في إسبانيا بقدرة 2.5 جيجاواط، والتي تخضع لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.

من جانبه ، قال مارك كارني، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الاستثمار لدى 'بروكفيلد': " سعداء بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة 'مصدر'. وباعتبارهما شركتين رائدتين عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، ستستمر 'بروكفيلد' و'مصدر' في دورهما الحيوي بدعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون".

ومنذ استحواذ "بروكفيلد" على "سايتا" في عام 2018، تعاونت مع فريق إدارة الشركة لتنفيذ خطة عمل ناجحة تركز على تحسين هيكل رأس المال، وتعزيز النمو من خلال عمليات الدمج وإعادة التشغيل والتطوير المستدام والفرص الأخرى المتاحة.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية "بروكفيلد" في مجال أصول الطاقة المتجددة لإعادة تدوير رأس المال بهدف تمويل أنشطة النمو.

من جهته قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة 'مصدر'، إنه بامتلاكها لمحفظة من المشاريع قيد التشغيل أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط وخطط لتطويرمشاريع بقدرة 1.6 جيجاواط في إسبانيا والبرتغال، تشكل 'سايتا' إضافة مهمة لمحفظة مشاريع 'مصدر' في أوروبا، خصوصاً بعد شراكتها مؤخراً مع شركة 'انديسا' في محفظة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 2.5 جيجاواط.

وأضاف أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة تعززحضور“مصدر” في سوق آيبيريا، وذلك بالاستحواذ على شركة قوية في مجال الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة مشاريع مهمة قيد التشغيل، ولديها فريق إدارة على مستوى عالٍ من الكفاءة، وفرص نمو ملموسة على المديين القريب والبعيد، ما يدعم خطط "مصدر" للوصول بمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

بدوره ، قال كونور تيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروكفيلدرين وابل بارتنرز": " عملنا على دعم وتطوير 'سايتا' خلال فترة امتلاكنا لها، مع الحرص على العمل بشكل وثيق مع الإدارة لضمان تعزيز وتوسيع نطاق محفظة مشاريعها في كامل شبه جزيرة آيبيريا ، مشيرا إلى أن لدى الشركة خطط تطوير مهمة، كما يديرها فريق عمل عالي الكفاءة، وتمتلك القدرات اللازمة لمواصلة تطوير مشاريع طموحة في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة تحت إشراف مصدر".

من جانبه قال ألفارو بيريز دي لاما، الرئيس التنفيذي لشركة 'سايتا' : "بعد أكثر من ست سنوات من النجاح والنمو وتحقيق الأرباح مع 'بروكفيلد'، نتطلع لبداية فصل جديد من مسيرة 'سايتا' تحت إشراف'مصدر'، والعمل معاً للانتقال بشركة 'سايتا' إلى مستوى جديد من النمو وتعزيز مكانتها الرائدة كمنتج مستقل للطاقة المتجددة في آيبيريا".

وعينت "مصدر"، "سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد" كمستشار للصفقة، و"لينكلاترز" كمستشار قانوني، و"يو إل" كمستشار فني، و"كي بي ام جي" كمستشار مالي وضريبي ، في حين عيّنت"بروكفيلد" بنك "سانتاندير" وبنك "سوسيتيه جنرال" كمستشارين للصفقة، و"أوريا مينديز" كمستشار قانوني، و"جي أدفايزوري" كمستشار تقني، و"كي بي ام جي" كمستشار ضريبي.

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