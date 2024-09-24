الفضة.. معدن أغلى من الذهب!

"إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب".. حكمة توارثناها جيلاً بعد جيل، لكن التطورات الآن في عوالم الاقتصاد والصناعة والحليّ تفرض علينا أن نعيد حساباتنا في النظر إلى الفضة، ذلك المعدن الأبيض "الذي لا غنى عنه"، حسب وصف "معهد الفضة" في واشنطن، وأن نعيد صياغة تلك الحكمة الشهيرة؛ ليصير الكلام من ذهب والسكوت من فضة.

وحسب المسح الذي أصدره "معهد الفضة" - وهو مجموعة صناعية كبرى " غير ربحية" مقرها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية - بلغ حجم الإنتاج العالمي في السنة الماضية من المعدن الأبيض 25 ألفاً و830 طنا مترياً.

وبفضل قدرتها العالية على توصيل الكهرباء والحرارة أكثر من أي معدن آخر؛ احتلت الفضة مكانة عظمى في الصناعات التي أنتجتها الثورة الصناعية الرابعة، حتى إن نحو 50% من فضة العالم صارت تستخدم في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، من أشباه الموصلات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأنظمة الكهربائية للسيارات، وخلايا الألواح الشمسية، والمفاعلات النووية، والبطاريات، وطب الأسنان، والتصوير الفوتوغرافي، ورقائق "إل إي دي" ورقائق "آر إف آي دي" التي تُستخدم في تتبع الطرود والشحنات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن مجال الحليّ والزينة بالطبع؛ ما زاد من الطلب العالمي عليها، وحسب مسح الفضة العالمي للعام الجاري فإنه - للعام الثالث على التوالي - يفوق الطلب حجم المعروض في السوق.

أسعار الفضة في 2030

حسب مايكل ديرينزو - المدير التنفيذي لمعهد الفضة - في حديثه إلى شبكة "سي إن بي سي" فإن العام الجاري 2024 هو "عام رائع للفضة"، حيث بلغت أسعارها أعلى مستوى خلال 10 سنوات. بينما ذكرت منصة "لايت فاينانس" أن الفترة من عام 2024 إلى عام 2030 "تعِد بفرص كبرى للمستثمرين في تجارة المعدن الأبيض"، مع توقع ارتفاع متوسط السعر في العام المقبل بنسبة 16% مقارنة بهذا العام ليصل إلى أكثر من 30 دولاراً، بسبب الطلب المستمر عليها في الصناعة، أما في عام 2026 فيُتوقع وصولها إلى 33 دولاراً للأونصة، وحسب "كوين برايس فوركاست" فإنه بحلول عام 2030 يُحتمل أن تقترب من 54 دولاراً.

الحرب والتضخم



معلوم أنه في أزمنة الحروب، وفي الدول التي يهددها شبح التضخم؛ يلجأ الأغنياء إلى "ضغط" أموالهم وادخارها في ودائع من الذهب، لكن الغريب في السنوات الأخيرة هو الاتجاه إلى الفضة. يظهر ذلك بشكل واضح في مصر، التي تقول الحكمة الشعبية فيها "الذهب زينة وخزينة"، وهكذا يعود المعدن الأبيض ليحتل مكانة المعدن الأصفر في الحكم والأمثال وفي الأسواق، وحتى في خزائن المصريين؛ فمع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، والارتفاع الجنوني في أسعار الذهب. بدأ المصريون الاهتمام بالفضة بوصفها ملاذاً آمناً يحفظ مدخراتهم من آثار التضخم، وذلك بعد أن كان الاهتمام بالفضة للزينة أو الاستخدامات الصناعية فقط. كما صارت الفضة بديلاً عن الذهب في "شبكة العروس"، ولم تعد الفتاة ولا أهلها يجدون في ذلك انتقاصاً من كرامتهم، ولا يخجلون من نشر صور حفلات الخطبة والزواج على منصات التواصل الاجتماعي، وقد زينت العروس أذنيها ويديها بالحليّ الفضية.



منتجون ومصدّرون



من أهم الدول المنتجة للفضة حسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (الإنتاج بالطن المتريّ)

المكسيك: 6300، الصين: 3600، بيرو: 3100، تشيلي: 1600، أستراليا: 1400، بولندا: 1300، بوليفيا: 1300،

روسيا: 1200، الولايات المتحدة الأمريكية: 1100، الأرجنتين: 840 طناً مترياً.

في حين نشرت منصة "أو إي سي ورلد" قائمة بأكبر الدول المصدرة للفضة في العالم (بالدولار الأمريكي) وبعضها ليست من كبار المنتجين، بل تعتمد على إعادة التصدير وتجارة الترانزيت:

الصين: 3.75 مليار، المملكة المتحدة: 3.2 مليار، المكسيك: 2.49 مليار، ألمانيا: 1.75 مليار، الولايات المتحدة الأمريكية: 1.69 مليار، كوريا الجنوبية: 1.69 مليار، سويسرا: 1.66 مليار، اليابان: 1.6 مليار، كازاخستان: 1.55 مليار، هونغ كونغ: 1.31 مليار دولار.

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