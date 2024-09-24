المؤشر نيكاي يسجل أعلى مستوى إغلاق في 3 أسابيع

سجل المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع مع استئناف بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتلقت معنويات المستثمرين دعماً من مكاسب وول ستريت الليلة الماضية وتعليقات صدرت الأسبوع الماضي عن بنك اليابان وأظهرت ميلاً للتيسير النقدي.

وأنهى المؤشر نيكاي التداولات على ارتفاع 0.57 بالمئة عند 37940.59 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من سبتمبر. وارتفع المؤشر بنحو 1.9 بالمئة إلى 38427.15 نقطة في وقت سابق من الجلسة متجاوزاً مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الرابع من سبتمبر.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع متواضع الاثنين مع قيام المستثمرين بتقييم اتجاهات الأسواق في الأسبوع التالي لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وأبقى المركزي الياباني أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، وقال محافظه كازو أويدا إن البنك يمكنه الانتظار لبعض الوقت لمراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يعني أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وجدد أويدا الثلاثاء التأكيد على أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقفز سهم تي.دي.كيه لصناعة المكونات الإلكترونية 4.21 بالمئة وقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

ومحا سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق مكاسبه المبكرة ليهبط 0.93 بالمئة وليكون له أكبر تأثير هبوطي على المؤشر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.54 بالمئة إلى 2656.73 بالمئة، وقفز سهم شركة هيتاشي خمسة في المئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر.

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