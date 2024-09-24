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مطار بيروت: إلغاء أكثر من 30 رحلة الثلاثاء

9/24/2024 5:33:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها اليوم الثلاثاء.

وأظهر الموقع إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة.

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