مطار بيروت: إلغاء أكثر من 30 رحلة الثلاثاء

مطار بيروت: إلغاء أكثر من 30 رحلة الثلاثاء
التاريخ
9/24/2024 5:33:26 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها اليوم الثلاثاء.
وأظهر الموقع إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN24092024000110011019ID1108708098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.