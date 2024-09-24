غرفة الشارقة تحتضن الاجتماع الأول لمجلس العمل الباكستاني لبدء نشاطه في تعزيز التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 23 سبتمبر، 2024:
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها الاجتماع الأول للأعضاء المؤسسين لمجلس العمل الباكستاني في إمارة الشارقة، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وباكستان، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، لتحقيق المنفعة المتبادلة والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وخلال الاجتماع الذي شهد تعيين الدكتور سيد محمد طاهر رئيسًا للمجلس، سيد سليم اختر نائبًا أول للرئيس، عامر حسن نائبًا ثانيًا للرئيس، سلمان وصال أمينًا فخريًا للصندوق، ناقش أعضاء المجلس وضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس المجلس، تشمل تنظيم لقاءات دورية تجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الشارقة وباكستان، لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات، والتأكيد على أهمية تبادل الوفود التجارية للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
اهتمام بمجالس العمل
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجالس العمل، إيمانًا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات تخدم نمو القطاع الخاص، حيث تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة ومختلف الدول التي تأسست لها مجالس أعمال تحت مظلة الغرفة، وأحدثها مجلس العمل الباكستاني، مشيرة إلى دعم الغرفة لجهود المجلس وحرصها على رعاية كافة خطواته منذ إعلان تأسيسه مرورًا بالاجتماع الأول لتفعيل نشاطه واختيار أعضاء مجلس إدارته، وحتى الانتقال إلى المرحلة التي سيكون للمجلس خلالها دور عملي مباشر في توجيه المبادرات المستقبلية وتعزيز النمو المستمر في مجال التعاون بين القطاع الخاص في كل من الشارقة وباكستان.
مبادرات ترويجية قادمة
من جانبه أشار الدكتور سيد محمد طاهر رئيس مجلس العمل الباكستاني في إمارة الشارقة، إلى أن استراتيجية المجلس تقوم على إطلاق مبادرات ترويجية تركز على التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في الشارقة وباكستان، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ستضم بيانات ومعلومات عن الشركات والمؤسسات العاملة في كلا البلدين بما يسهل عملية التواصل والتعاون بينها، مؤكدًا حرص أعضاء المجلس على سرعة انطلاق عمله بالتعاون مع الغرفة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
منصات مثالية
يشار إلى أن مجالس العمل التي ترعاها غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعد منصة مثالية للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وسيدات الأعمال في الإمارة وعدة بلدان، وتسهم بدور كبير في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين، وتتمتع بالعديد من المزايا ومنها أولوية المشاركة في الوفود والمؤتمرات والندوات والفعاليات التي تنظمها الغرفة أو تشارك بها داخل وخارج الدولة.
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