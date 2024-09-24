بيت.كوم تعمل على تمكين الشباب الإماراتي في "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2024

(MENAFN
- Performance Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 سبتمبر 2024: يسر "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط والشركة التي تأسست بفخر في الإمارات، أن تكون جزءًا من الدورة الثالثة والعشرين لـ "رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024". على مدار 23 عامًا، كان "رؤية" هو المنتدى الرائد في مجال التوظيف وتطوير المهارات والتواصل، والمخصص لتمكين الشباب الإماراتي. سيُعقد الحدث هذا العام تحت شعار "الشباب يستطيع" من 24 إلى 26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستشارك "بيت.كوم" في دعم مستقبل العمل للشباب الإماراتي.
يجذب الحدث أكثر من 16,000 زائر من المجتمع المحلي، وأكثر من 100 جهة عرض بما فيهم "بيت.كوم"، الشريك الرسمي للتوظيف لــ "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2024. . وستوفر "بيت.كوم" مساحة تفاعلية تلبي احتياجات الباحثين عن عمل من الشباب الإماراتي. كما ستقدم في الفعالية عيادةً للسير الذاتية توفر استشارات شخصية لمساعدة الكفاءات الإماراتية الشابة على تحسين سيرهم الذاتية والتميز في سوق العمل التنافسي. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الفعالية ستوديو تصوير احترافي لتمكين الباحثين عن عمل من التقاط صور عالية الجودة لسيرهم الذاتية وملفاتهم الشخصية على الإنترنت، فضلاً عن الأدوات الأساسية للتعامل مع سوق العمل الرقمي اليوم.
تماشيًا مع تركيز معرض "رؤية" على تمكين الشباب وجهود التوطين الحكومية استجابةً للسوق المتغير في الإمارات، صرّحت دينا توفيق، نائب رئيس النمو في "بيت.كوم" قائلةً: "نحن في بيت.كوم ملتزمون بربط الكفاءات الإماراتية بالفرص التي تعزز شعورهم بالهدف والإبداع والابتكار. بصفتنا الموقع الرائد للتوظيف في الشرق الأوسط، نلتزم اليوم بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الحالية للباحثين عن عمل وأصحاب العمل."
وأضافت توفيق: "تعكس مشاركتنا في معرض "رؤية" 2024 التزامنا بدعم الكفاءات الإماراتية وضمان حصولها على الأدوات والموارد اللازمة للتفوق في سوق العمل التنافسي في الإمارات. لا يتعلق الأمر بمجرد تقديم خدماتنا، بل يهمنا كذلك تعزيز ارتباطنا العميق برؤية الإمارات للمستقبل وهويتنا كشركة تأسست هنا."
ومع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي، تدرك "بيت.كوم" أهمية تجهيز الشباب الإماراتي بالمهارات اللازمة للتفوق في الأدوار المعتمدة على التكنولوجيا. مع أكبر قاعدة بيانات في الشرق الأوسط، والتي تضم أكثر من 52 مليون سيرة ذاتية وأكثر من 60,000 صاحب عمل ينشرون الوظائف، فإن "بيت.كوم" في موقع فريد يمكّنها من دعم هدف الإمارات بزيادة توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10% بحلول 2025/2026 كما تشير دراسة حديثة أجرتها "رؤية".
وبعد أكثر من 24 عامًا في السوق، تفخر "بيت.كوم" بعملها على المبادرات الوطنية مثل التوطين، والمساهمة في الرؤية الطموحة لدولة الإمارات من خلال المساعدة في ربط الكفاءات بالفرص. من خلال مشاركتنا في معرض "رؤية"، نهدف إلى إلهام وتجهيز الجيل القادم من المحترفين الإماراتيين، لضمان حصولهم على الأدوات التي يحتاجونها للنجاح في سوق عمل دائم التغير.
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