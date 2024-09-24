مصرف الشارقة الإسلامي يطلق مبادرة التوظيف بنظام الدوام الجزئي

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 23/09/2024:
في إطار الجهود المستمرة لاستقطاب الكوادر الوطنية، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق مبادرة التوظيف بنظام العمل الجزئي لطلبة الجامعات والكليات والخريجين في مختلف إدارات المصرف وفروعه.
جاء ذلك خلال تدشين المبادرة صباح اليوم الإثنين في منتدى الطلاب بكليات البنين بجامعة الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين بالمصرف ودائرة الموارد البشرية، وممثلي جامعات الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد وكليات التقنية العليا والجامعة الأمريكية بالشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، وكلية الأفق، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات الطلابية بالمدينة الجامعية بالشارقة.
وأكد السيد حسن عبدالله البلغوني مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي أن المبادرة تعكس استراتيجية المصرف لدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية المتميزة وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة جاذبة للباحثين عن العلم والعمل، حيث تهدف المبادرة إلى دعم وتأهيل جيل من المهنيين وإتاحة فرص عمل مرنة لهم، وتعزيز دورهم في سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي.
ويأتي إطلاق المصرف لمبادرة التوظيف بنظام العمل الجزئي للطلبة والخريجين بعد دراسة قام فريق عمل متخصص من إدارة الموارد البشرية بالمصرف قام خلالها بمسح متطلبات السوق المهني وأفضل الممارسات المعمول بها في نظام العمل الجزئي، وتعزيز التوطين في القطاع المالي.
ساعات عمل مرنة
وتقدم مبادرة المصرف للتوظيف بنظام العمل الجزئي للطلبة والخريجين العديد من المميزات التي تشمل منح ساعات عمل مرنة بواقع 4 ساعات يوميًا، إلى جانب الراتب الشهري والإجازات السنوية، والإجازات الدراسية خلال فترة الاختبارات، فضلًا عن توفير خدمة التأمين الصحي لهم.
اكتساب خبرات عملية ومهارات عملية وتأمين وظائف مستقبلية
وتواكب المبادرة الدور الذي تقدمه كليات وجامعات الدولة في إلحاق الطلبة في برامج التدريب العملي في مختلف القطاعات لاكتساب خبرات عملية ومهارات عملية وتأمين وظائف مستقبلية، وتتوافق مع رغبة الطلبة والخريجين في الحصول على فرص وظيفية مرنه تمكنهم من تحقيق التوازن الأكاديمي والوظيفي.
وتم خلال الفعالية عرض استراتيجية التوطين وبرامج التطوير الوظيفي والتي تهدف إلى صقل المهارات التخصصية والمعرفية لتحقيق التطلعات المهنية لموظفي المصرف، إضافة إلى ذلك تم عرض نظام العمل الجزئي والمزايا التي يتيحها للمرشحين وأهدافه. وقدمت الشكر لجميع الحضور وأشادت بالجهود المثمرة الذي تقدم لدعم جميع المبادرات والبرامج في الدولة.
حزمة من البرامج التطويرية والتأهيلية
وتعرف الحضور خلال الفعالية على حزمة البرامج التطويرية والتأهيلية التي اعتمدها المصرف لموظفيه، وتشمل برنامج "مسار" وهو برنامج تطويري لإعداد القادة في مختلف إدارات المصرف لشغل مناصب قيادية، وذلك من خلال الدورات التخصصية والتوجيه المستمر والمشاريع المتعددة، بالإضافة إلى برنامج "رُوّاد" وهو برنامج تأهيلي متكامل لخريجي الجامعات والكليات من حملة شهادة البكالوريوس، ويركز على تعزيز المعرفة وتطوير المهارات التخصصية لإكسابهم خبرات مصرفية شاملة، وكذلك البرنامج التدريبي "مهنتي" والمخصص لطلبة الجامعات والكليات من مواطني دولة الإمارات لتمكينهم من اكتساب خبرات عملية في مجال الصيرفة الإسلامية.
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