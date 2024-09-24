مطار الشارقة يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ94

(MENAFN
- Saharapr) في مبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الإماراتي والسعودي، احتفل مطار الشارقة مع المسافرين باليوم الوطني السعودي الـ94، الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، وذلك تعبيراً عن متانة الروابط الثقافية والتاريخية الراسخة بين البلدين.
واستمرت احتفالات مطار الشارقة على مدار يومين، حيث استقبل موظفو المطار المسافرين القادمين إلى الشارقة بالترحيب وعبارات التهنئة، مع تقديم الضيافة الإماراتية، مما أضفى لمسة من الفرح والتقدير وجعل تجربتهم في مطار الشارقة تجربة لا تُنسى.
وعبّر المسافرون من المملكة العربية السعودية عن امتنانهم لهذه الحفاوة التي تعكس أصالة التقاليد الإماراتية وقيم المحبة، وتعزز الشعور بعمق الترابط بين الشعبين، القائم على تاريخ مشترك ومستقبل واعد. كما أشادوا بمستوى الخدمات الرائدة التي يقدمها مطار الشارقة، واعتماده على أحدث التقنيات وفق أعلى معايير الجودة والابتكار ، مما يرسخ مكانته كبوابة عالمية رئيسية للسفر.
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