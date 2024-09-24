« بايبروورلد ميدل إيست» 2024 يطلق قسماً جديداً لورق الكرافت ومستلزمات والتغليف

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 سبتمبر 2024: تعود فعاليات بايبروورلد ميدل إيست، أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب بدورته الثالثة عشرة للانعقاد مجدداً في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024، حيث تم إضافة قسم جديد لورق الكرافت ومستلزمات التغليف يحمل اسم (كرافت أند باكيجينغ) يضم مجموعة متنوعة من ورق الكرافت ومواد التغليف المستدامة وتقنيات الطباعة المتطورة ذات الجودة العالية والتأثير البيئي الضئيل.
وتشير تقديرات الأبحاث الصادرة عن موردر إنتليجنس إلى أن قطاع ورق الكرافت ومستلزمات التغليف سيصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025، وهو ما يشير إلى إمكانات السوق الإقليمي الكبيرة.
وبهذه المناسبة قال سيد علي أكبر، مدير معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: "أطلق معرض بايبروورلد ميدل إيست قسم ورق الكرافت ومستلزمات التغليف لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع تماشياً مع تحول القطاع نحو تبني مواد وأساليب أكثر استدامة، حيث ستساهم هذا الإضافة الجديدة في توسيع نطاق المعرض، وعرض مجموعة متكاملة من المنتجات الورقية لجمهور عالمي واسع".
ورق الكرافت هو مادة تغليف متينة وغير ضارة بالبيئة مصنوعة من لب الخشب، مما ينتج ورقاً قوياً ومقاوماً للتمزق، حيث يُستخدم هذا الورق على نطاق واسع في قطاع التغليف نظراً لتعدد استخداماته وإمكانية إعادة تدويره وفعاليته من حيث التكلفة، وهو قابل للتحلل ويمكن إعادة تدويره بسهولة.
سيوفر القسم المبتكر منصة شاملة لمتخصصي القطاع لعرض واستكشاف أحدث التطورات، وتعزيز التعاون والنقاش في مواضيع الاستدامة البيئية والابتكارات التكنولوجية. وسيضم القسم الجديد 16 عارضاً، بما في ذلك: أبريل فاين، و روكسيل، و هابراس تريدنغ، و آسيا بايبر باغ المحدودة، و بلومفيلد بايبر فاكتوري، و نافيغيتور.
ومن بين مجموعات المنتجات الرئيسية المعروضة منتج جي كرافت من نافيغيتور، المصنوع من نبات شجرة الكينا. وتوفر الألياف من نبات الكينا دورات إعادة تدوير أكثر من أنواع الأخشاب الأخرى من مرتين إلى ست مرات، كما أنها أكثر قابلية للتحلل.
في اليوم الختامي للمعرض، سيدير روهيت جوش، رئيس قسم التجارة العالمية في شركة أبريل، جلسة بعنوان "التطورات في مواد التغليف الورقية: تعزيز الأداء والوظائف"، والتي ستستكشف أحدث التطورات في مواد التغليف الورقية، حيث سيتعرّف الحضور خلال هذه الجلسة على أحدث التقنيات والمواد التي تعمل على تحسين الاستدامة والمتانة والتنوع في استخدامات حلول التغليف الورقية.
ستقام دورة 2024 من معرض بايبر وورلد ميدل إيست تحت شعار: "تصميم مستقبل التواصل العالمي"، حيث يُبْرِز هذا الشعار دور المعرض كملتقىً دولي ومكانته كأكبر معرض من نوعه.
وعلى مدار ثلاثة أيام، يمكن للمشاركين التواصل مع المصنعين وتجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة من أكثر من 100 دولة، واكتشاف أحدث المنتجات المتطورة والتعرّف على مستقبل القطاع.
سيتم تنظيم معرض بايبروورلد ميدل إيست بموقع مشترك مع معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست في القاعات 3-8 في مركز دبي التجاري العالمي. حيث يعرض بايبروورلد ميدل إيست مجموعة متكاملة من المنتجات المكتبية والورقية، بما في ذلك: اللوازم المكتبية، والمواد المدرسية، والقرطاسية، وأدوات الكتابة، وورق الطباعة ومنتجات الفنون والحرف اليدوية. بالإضافة الى القسم الجديد في دورة هذا العام لورق الكرافت المستخدم في التغليف.
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