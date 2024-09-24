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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 75 57 دولار

9/24/2024 5:24:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ
75.57 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين، مقابل
75.55 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند
73.90 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا لتبلغ
70.37 دولار.

وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي أمس إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل 2025 مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى حماية سوق العمل في الولايات المتحدة ودعم الاقتصاد الأمريكي.

وذكر غولسبي أن هذا النهج يسعى إلى كبح التضخم دون التأثير سلبا على سوق العمل لافتا إلى أن التضخم قدانخفض بشكل كبير من ذروته متماشيا مع هدف الاحتياطي الفيدرالي بالعودة التدريجية إلى مستويات 2 في المئة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" أعلن الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس "0.5
مئوية" إلى نطاق يتراوح بين
4.75
و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات وسط تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.

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