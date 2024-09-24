سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 75 57 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ
75.57 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين، مقابل
75.55 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند
73.90 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا لتبلغ
70.37 دولار.
وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي أمس إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل 2025 مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى حماية سوق العمل في الولايات المتحدة ودعم الاقتصاد الأمريكي.
وذكر غولسبي أن هذا النهج يسعى إلى كبح التضخم دون التأثير سلبا على سوق العمل لافتا إلى أن التضخم قدانخفض بشكل كبير من ذروته متماشيا مع هدف الاحتياطي الفيدرالي بالعودة التدريجية إلى مستويات 2 في المئة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" أعلن الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس "0.5
مئوية" إلى نطاق يتراوح بين
4.75
و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات وسط تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.
MENAFN24092024000130011022ID1108708030
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.