اكتشف جزيرة النور: جوهرة في الشارقة تجمع إبداعات الفنون والعمارة والطبيعة

(MENAFN
- Shurooq) الشارقة، 23 سبتمبر 2024
تقدم جزيرة النور في قلب بحيرة خالد بالشارقة مزيجاً متناغماً من الفنون والعمارة والطبيعة، ما يجعلها وجهة لا بد من زيارتها منذ افتتاحها في ديسمبر 2015. تبلغ مساحة الجزيرة 45,470 متراً مربعاً، وقد صُممت هذه الوجهة الفريدة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوفر موقعاً استثنائياً بما فيها من الإبداعات التي تحتفي بجمال العالم الطبيعي.
يعد "بيت الفراشات" من أبرز عناصر الجذب الجزيرة ، ويمتاز بتصميم هندسي رائع من إبداع الفنان النمساوي أندريه هيلر، ويشكل تحفة بصرية بفضل تصميمه المعماري الفريد وسقفه المزخرف البديع، ورمزاً للهندسة المعمارية المبتكرة التي نالت جوائز دولية عدة؛ مثل جائزة "وان ميتال في الهندسة المعمارية" المرموقة عالمياً، وجائزة "أفضل تصميم معماري" ضمن جوائز آيكونيك، وجائزة اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر لعامين متتاليين.
تحتضن الجزيرة مساحات خضراء توفر بيئةً طبيعيةً خصبة، وتضم أكثر من 70 ألف شجرة ونبتة من فصائل النباتات المحلية والغريبة؛ مثل أشجار الغاف والسدر والزيتون الإسباني ونباتات صبار الزينة. ولا تقتصر أهمية هذه البيئة على توفيرها مشهداً جمالياً طبيعياً فحسب، بل تمنح الزوار كذلك معلومات وافرة حول النظم البيئية المختلفة.
يتخلل الجزيرة ممشىً رائعٌ بطول 3,500 متر يربط بين العديد من المرافق ومناطق الجذب فيها، بما في ذلك تسع منحوتات فنية حصرية لفنانين مشهورين. وستهم هذه المجسمات الفنية الموزعة بعناية في جميع أنحاء الجزيرة في تعزيز أجوائها الثقافية والفنية.
تقدم الجزيرة كذلك مجموعة من ورش العمل والتجارب التفاعلية المصممة خصيصاً للأطفال، وتستهدف إشراك العقول اليافعة في عالم الطبيعة والفن وإتاحة فرص التعلم العملي التي تلهم الإبداع وترفع مستوى الوعي البيئي. وبفضل ما تتقدم الجزيرة من البرامج التعليمية المتنوعة والمعالم السياحية المناسبة للعائلات، فإنها تضمن لزوارها من جميع الأعمار مساحات واسعة من المتعة والترفيه والتعلم في قلب بيئة طبيعية نابضة بالحياة.
خلال أشهر الصيف الحارة، تبرز جزيرة النور كواحدة من أفضل الوجهات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ توفر مناطقها وممراتها المظللة أماكن مثالية للاسترخاء والراحة. وبفضل نسائم الهواء المنعشة الآتية من البحيرة والطبيعة الخضراء المورقة واحة هادئة، تصبح جزيرة النور مقصداص مفضلاً ومثالياً للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بعيداً عن حرارة الصيف.
MENAFN24092024005547012254ID1108708028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.