ممثل الأمير يناقش مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وأبرز مستجدات المنطقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد،
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "البيت التركي" مقر الوفد الدائم لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى فخامته.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز الجارالله.
MENAFN24092024000130011022ID1108708027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.