ممثل الأمير يناقش مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وأبرز مستجدات المنطقة

MENAFN - Al-Anbaa) التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد،الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "البيت التركي" مقر الوفد الدائم لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وقد سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى فخامته.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز الجارالله.