جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي تُعلن عن محاضرة حصرية مع المخرج السينمائي راكيش اوم براكاش ميهرا

(MENAFN
- The Brill Collective) أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، 23 سبتمبر 2024
بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على السينما الهندية، أعلنت جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي عن تقديمها محاضرة خاصة مع المخرج الهندي السينمائي راكيش أومبراكاش ميهرا وتقدمها ميني ماثور، يوم السبت 28 سبتمبر في المنطقة الإبداعية - ياس.
وتكريماً للإرث العريق للسينما الهندية، سيتم بالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام تقديم عرضاً حصرياً لفيلم Bollywood: The Greatest Love Story، الذي يجسد براعة رحلة السينما الهندية التي استمرت قرناً من الزمان، بدءاً من أصولها إلى تأثيرها العميق على العالم اليوم.
والفيلم من إخراج راكيش الذي اشتهر بأعماله الرائدة التي أعادت تعريف السينما الهندية المعاصرة، حيث يجمع بأعماله بين سرد القصص الاجتماعية والثقافية، وأسلوبه البصري المميز، كما شارك بإخراجه جيفري زيمباليست.
وأعرب أندريه تيمينز، مؤسس ورئيس جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، عن سعادته بالاحتفال بمئوية السينما الهندية من خلال هذه الفعاليات المميزة، وبمشاركة المخرج المبدع راكيش أوم براكاش ميهرا، وبتقديم الفنانة ميني ماثور، وبالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، وأوضح بأنه لطالما كانت جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي تفخر بالعمل مع البلدان المضيفة لتعزيز الفهم والتقدير للتطور الذي شهدته السينما الهندية.
وقال: "سوف تُشكّل المحاضرة منصة فريدة من نوعها لعشاق السينما وصانعي الأفلام الشغوفين وطلاب السينما والإعلام، بحيث توفر لهم فرصة للتواصل مع أحد أشهر المخرجين في صناعة السينما."
وأضاف: "سيكتسب المشاركين رؤى حصرية حول صناعة الأفلام وسرد القصص والعمليات الإبداعية وراء بعض أشهر الأعمال السينمائية، وستقدم لهم الفرصة للتعلم والاستلهام والتواصل مع المبدعين في مجال السينما التعرف على التأثير الخالد للسينما الهندية."
وعلقت بدورها عائشة الجنيبي، مدير إدارة تنمية المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: "نضع رعاية وتنمية المواهب في قلب أولوياتنا وجهودنا الرامية إلى تحفيز الصناعات الإبداعية النابضة بالحياة، ونفخر باستضافة المخرج المبدع المميز راكيش في هذه المحاضرة، التي ستمنحنا الفرصة للتعلم مباشرة من قادة الصناعة وفهم المزيد من رحلاتهم الفردية نحو التميز. "
وأضافت: "من خلال المختبر الإبداعي، ذراع تطوير المواهب لدى هيئة الإعلام الإبداعي، سنواصل توفير هذه الفرص لإلهام العقول الشابة من ضمن نظامنا الإبداعي وتعميق الفهم لما يجعل السينما الهندية مميزة للغاية."
صُممت هذه الدورة لعشاق السينما الشغوفين وصناع الأفلام وطلاب دراسات السينما والإعلام، وتوفر فرصة نادرة لاستكشاف مراحل تطور السينما الهندية في عيون أحد أكثر مخرجيها إبداعاً وشهرة، حيث تقدم نظرة عميقة إلى آلية صناعة الأفلام الإبداعية. كما تتولى ميني ماثور إدارة الجلسة للجمهور ودعوتهم لاستكشاف السينما الهندية مع المخرج راكيش، والكشف عن الرؤى الإبداعية والتحديات والقرارات الفنية، وستختتم بمساحة لتبادل الأفكار والمناقشات.
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