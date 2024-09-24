إنوڤا تُطلق مساعداً افتراضياً معززاً بالذكاء الاصطناعي بالتعاون جوجل كلاود

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 23 سبتمبر 2024: أعلنت شركة "إنوڤا"، المشروع المشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا والرائدة الإقليمية في خدمات الطاقة المتكاملة وإدارة المنشآت، عن إطلاق مساعدها الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي (AIEVA) الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدم المقدّمة إلى كلّ من العملاء والباحثين عن العمل والمورّدين من خلال الاستجابة لاستفساراتهم المتعلّقة بشركة "إنوڤا".
وتم تصميم (AIEVA) عبر توظيف قدرات "جوجل جيميناي"، نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدماً من "جوجل"، وجرى تصميمه بالتعاون مع "هوبلو" (Hoplo)، الشركة الإيطالية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، وهو يتمتع بتقنيات متقدّمة تقوم بجمع المعلومات من مصادر مختلفة، مع التحسين المستمر من خلال تسجيل التفاعلات، ودمج البيانات الجديدة. ويدعم (AIEVA) لغات متعددة، كما يقوم بمعالجة الاستفسارات بكفاءة كبيرة وتقديم إجابات دقيقة وتوصيات بخصوص تحسين أسلوب تقديم الخدمات.
وصرح رينو كابري الرئيس التنفيذي لـشركة "إنوڤا": "يمثّل إطلاق المساعد الافتراضي (AIEVA) حدثاً هاماً ضمن رؤية ’إنوڤا‘ الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز مستوى رضا العملاء، ويتماشى المساعد الافتراضي الجديد المعزز بالذكاء الاصطناعي مع التزامنا المستمرّ بالابتكار، مما يمكّننا من تقديم خدمات عالية الجودة بصورة أكثر كفاءة. وإننا نعمل على تعزيز ريادة ’إنوڤا‘ في نشر أحدث التقنيات في إدارة الطاقة والمرافق، والدفع نحو الحلول المستدامة والذكية في جميع أنحاء المنطقة بما يتوافق مع أهداف الشركة، وذلك من خلال دمج قدرات نماذج ’جيميناي‘ من ’جوجل كلاود‘ والاستفادة منها".
وسيكون المساعد الافتراضي (AIEVA) جزءاً من محفظة "إنوڤا" الشاملة للحلول الرقمية الذكية لخدمات العملاء والتي تشمل "هبغريد"(Hubgrade) مركز المراقبة الذكية لـ"إنوڤا"؛ والعمليات الافتراضية من "إنوڤا"(EVO)؛ وتطبيق الجوال "ون إنوڤا" (One Enova)؛ وقدرات الفحص باستخدام الطائرات المسيرة؛ والتدريب على الواقع الافتراضي.
من جهته قال زياد جمّال، مدير "جوجل كلاود" في الإمارات العربية المتحدة: "يعكس استخدام ’إنوڤا‘ المبتكر لنموذج ’جيميناي‘ من ’جوجل كلاود‘ الإمكانيات التحولية التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات الطاقة وإدارة المنشآت. ولن يسهم المساعد الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي (AIEVA) في تحسين خدمة العملاء فحسب، بل سيفتح الأبواب أيضاً لنشر عمليات أكثر كفاءة وقائمة على البيانات. إننا فخورون بتعاوننا مع ’إنوڤا‘ في مسيرتها هذه، وبجهودنا لتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتخطط "إنوڤا" لاستطلاع الإمكانيات التي يتيحها دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجموعة من المشاريع وحلول القطاع، وذلك لدعم ابتكارات جديدة في إدارة المنشآت والطاقة المتكاملة. ويمكن للمساعد (AIEVA) أن يوفّر لمحلّلي شركة "إنوڤا" معلومات مفصلة ومخصصة حول أنماط استخدام الطاقة والتأثير المستقبلي لاستراتيجيات توفير الطاقة المختلفة، مما يساعد على اتخاذ قرارات سديدة في كامل القطاع.
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