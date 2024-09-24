وايل كورنيل للطب - قطر تكرّم الطلاب القطريين الفائزين بمسابقة "الأيدي الشافية"

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة - 23 سبتمبر 2024: أعلنت وايل كورنيل للطب - قطر أسماء طلاب المرحلة الثانوية القطريين الفائزين في مسابقة كتابة المقال "الأيدي الشافية" التي تمحورت حول الدور المؤثر للذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في الطب.
وفاز بالمسابقة كل من سعيد فرهود الهاجري، جاسم عبد الله شهبيك، إبراهيم علي علي (وجميعهم من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين)، جاسم محمد الحجي من مدرسة الخليج الإنجليزية، وشيخة خالد الكبيسي من أكاديمية الأرقم للبنات.
وأقامت وايل كورنيل للطب - قطر حفل تسليم الجوائز وشهادات المشاركة للطلاب الخمسة الأوائل، فيما تسلّم 10 طلاب آخرين شهادة إشادة لجنة التحكيم تقديراً للمعايير المتميّزة لمقالاتهم المشاركة بالمسابقة، بالإضافة إلى 21 طالباً وطالبة تسلّموا شهادات المشاركة بالمسابقة. وأشادت لجنة التحكيم بمقالات الطلاب لما اتّسمت به من أصالة في الأفكار، ولغة إنجليزية متقنة، وبراعة في دعم الحجج والدفاع عنها، ومراعاة أصول كتابة المقال. وقد تسلّم الطلاب الجوائز وشهادات المشاركة من الدكتور رشيد بن ادريس العميد المشارك لشؤون البرنامج التأسيسي والتواصل الطلابي وبرامج تطوير التعليم، والسيدة نهى صالح مديرة إدارة تعليم ما قبل الطب والتواصل الطلابي والتطوير التعليمي.
وبهذه المناسبة، قالت الطالبة الفائزة شيخة خالد الكبيسي: "المسابقة رائعة بكل جوانبها ومراحلها وأتاحت لي فرصة الكتابة عن شغفي بالعلوم والطب. وفرحت كثيراً عندما عرفت بخبر الفوز بجائزة المسابقة وأنا فخورة بهذا الإنجاز".
وقال السيد فرهود الهاجري، والد الطالب سعيد الهاجري، الذي حضر حفل تسليم الجوائز: "أنا فخور بابني لفوزه بجائزة المسابقة وحضرت إلى هنا للاحتفال معه بهذا الإنجاز. وآمل أن تلهمه تجربة المسابقة لتحقيق المزيد من التفوق ودراسة الطب في وايل كورنيل للطب - قطر. نحن ممتنون لوايل كورنيل للطب - قطر لما تطرحه من برامج تقود خرّيجيها نحو مستقبل واعد".
وقالت السيدة صالح: "سعدنا كثيراً بقراءة المقالات المتميّزة المتنافسة بالمسابقة لما تضمنته من أفكار أصلية قائمة على بحوث رصينة. وفي ضوء ما رأيناه من جهد دؤوب وشغف لافت بالعلوم في المقالات المشاركة، نحن واثقون من أن كثيرين من المشاركين بالمسابقة سيتقدمون للالتحاق بوايل كورنيل للطب - قطر بعد إتمامهم المرحلة الثانوية".
وقال الدكتور بن ادريس: " تستحق المعايير التي جسدّتها المقالات المتنافسة هذا العام الإشادة بحيث جعلت عملية اختيار الفائزين صعبة للغاية، فالمقالات المشاركة جميعها فائزة من هذا المنظور ومن حقّ جميع المشاركين الشعور بالفخر. نأمل أن تكون المسابقة قد شجّعت الطلاب المتنافسين على الالتحاق بوايل كورنيل للطب - قطر بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، ليقدّموا بعد تخرّجهم أفضل رعاية طبية للمرضى في قطر وأينما كانوا حول العالم".
يُذكر أن مسابقة كتابة المقال "الأيدي الشافية" ينظمها مكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي في وايل كورنيل للطب - قطر والمشاركة فيها مفتوحة أمام الطلاب القطريين في الصفين الدراسيين العاشر والحادي عشر، وهي مصمّمة لتحفيز الطلاب القطريين من سنّ مبكر على التفكير بجدية في اختيار مهن واعدة في مجال الطب وعلوم الطب الحيوي.
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