تحليل الأسواق لليوم عن جورج خوري المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI

(MENAFN
- Your Mind media
) ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات وعدم يقين اليوم، حيث أثرت التوترات الجيوسياسية مرة أخرى على معنويات السوق، مما أدى إلى تراجع التفاؤل الذي شهدناه الأسبوع الماضي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، اتسمت أسواق الأسهم بالتقلب الملحوظ. فقد توقف سوق دبي المالي بعد جلستين إيجابيتين متتاليتين، لكن يظل السوق على مسار صعودي قوي. وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الضغط أيضا حيث حدّت حالة عدم اليقين من احتمالية الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار النفط تؤثر على السوق بينما تظل أسعار الخام قرب أدنى مستويات هذا العام.
كما أظهر سوق الأسهم القطري تقلبًا طفيفًا، حيث استمر في مواجهة مقاومة عند مستوى 10500 نقطة. ويحافظ السوق على مسار إيجابي، على الرغم من أن التطورات المستقبلية قد تتأثر بعوامل خارجية.
وبالمثل، كان سوق الأسهم المصري مستقرًا نسبيًا تحت مستوى 31200 نقطة. ومثل أسواق المنطقة الأخرى، تؤثر التوترات الجيوسياسية على المعنويات اليوم، على الرغم من أن التوقعات لا تزال إيجابية.
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