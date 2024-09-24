تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

(MENAFN
- Your Mind media
) ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوى له خلال عدة أسابيع. حيث لا تزال أنظار المتداولين تتجه صوب سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة أنه من المحتمل أن تتسبب التوقعات المتزايدة بشأن تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا؛ في فرض ضغوط إضافية على العملة الأمريكية. في غضون ذلك، سوف تتجه أنظار المتداولين صوب بيانات التضخم المقبلة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفدرالي. في غضون ذلك، تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، سوف يظل ثابتا عند 0.2%، مما يعكس استقرارًا في مستويات الأسعار.
من المتوقع أن يكشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الذي سيصدر يوم الخميس، عن نمو قوي بنسبة 3% على أساس ربع سنوي؛ مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4%. ومن المحتمل أن تعزز القراءة الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي موقف الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر؛ مما قد يسهم في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. إلى جانب ذلك، تترقب الأسواق يوم الخميس أيضًا، خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي يعد حدثًا بارزا قد يؤدي إلى تعرض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لموجة تقلبات. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتفاعل السوق مع أرقام مؤشر مديري المشتريات التي سوف تصدر في نفس اليوم، حيث قد تسهم البيانات الأضعف من المتوقع في تراجع معنويات السوق، مما قد يضغط على عوائد سندات الخزانة نحو الانخفاض وقد يؤثر سلبًا على الدولار، وبالتالي زيادة فرص تراجعه.
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