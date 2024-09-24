الاعلام العبري : لا انتصار إسرائيلي دون وقف الحرب وابرام اتفاق تبادل أسرى

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - لم تتخذ قرارات جديدة خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، الليلة الماضية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت اليوم، الثلاثاء، عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قوله خلال الاجتماع إن "الضغط العسكري على نصر الله يمكن أن يساعد في دفع مخطوفين"، مع حركة حماس، وأن هدف إسرائيل هو "قطع العلاقة التي جرت في 8 تشرين الأول/أكتوبر بين الجبهتين اللبنانية والغزية".

وأضاف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن إسرائيل معنية بإبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وأن تستهدف بشدة قدرات حزب الله الصاروخية التي بناها طوال عقدين.

وحتى قبل أسبوعين، كان نتنياهو يرفض نقل مركز الحرب من قطاع غزة إلى لبنان، من خلال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، مثلما طالب وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وبعد ذلك أصبح نتنياهو يريد التصعيد مقابل حزب الله.

ووفقا لهرئيل، فإن غالانت وهليفي تحفظا في البداية لكنهما وافقا في النهاية على موقف نتنياهو، "والآن بات الثلاثة مستعدين للمخاطرة بحرب شاملة، واستمرار الخطوات الهجومية التي تنفذها إسرائيل".

وأضاف أن "وحدة الآراء في القيادة هو أمر شرعي. (لكن) الأمر الأخطر هو العجرفة لدرجة النشوة، التي سيطرت منذ أول من أمس على المستوى السياسي الرفيع. وبشكل مقلق، تتعالى أصداء مشابهة من جهة الجيش الإسرائيلي أيضا، كأن مجزرة 7 أكتوبر والمفاجأة فيها لم تحدث أبدا".

ولفت هرئيل إلى أن "نتنياهو منصت لدائرة صغيرة من المستشارين، وهم ضباط سابقون في الجيش يحملون آراء صقرية (أي متطرفة). وهذه المجموعة تعتقد أنه فقط بواسطة استخدام قوة أكبر بالإمكان فرض تسوية على حزب الله. والأمر الذي يفضل الامتناع عنه هو الاعتقاد أن سلسلة النجاحات غير المسبوقة للجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في الهجوم، سيؤدي بالضرورة إلى وضع مشابه في الدفاع".

وتابع أن "حزب الله موجود الآن في وضع ضعيف، لكن يفضل عدم الاستخفاف بقدراته على ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بما في ذلك النقاط المؤلمة والأماكن التي لم نستعد فيها في البداية. وهذا ينطبق على القرار، في حال اتخاذه، بشأن اجتياح بري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

واعتبر هرئيل أن إسرائيل وحزب الله انتقلا، أمس، فعليا إلى مرحلة حرب شاملة بينهما، وذلك "بالرغم من عدم تجاوز جنود إسرائيليين الحدود إلى لبنان ومن أن حزب الله لم ينفذ بعد تهديداته بإطلاق صواريخ نحو منطقة تل أبيب".

وأضاف أن الصمت الأميركي في هذه الأثناء "مفاجئ جدا"، وأنه "ليس مفهوما لماذا إدارة بايدن لا تحاول إطلاق مبادرة سياسية عاجلة فيما المنطقة على وشك الاشتعال. ومن الجائز أن واشنطن تقول لنفسها إنه طالما لا يوجد اجتياح بري إسرائيلي، فإن الأمور تحت السيطرة. وهذا خطأ. فحصاد الدماء مرتفع للغاية، لدرجة أنه سيكون من الصعب السيطرة على ارتفاع ألسنة النيران، حتى بدون دخول الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان".

من جانبه، أشار الصحافي في "يديعوت أحرونوت"، ناداف إيال، إلى أنه "لا يوجد لدى أحد في جهاز الأمن وخارجه أدنى فكرة حول كيف بالإمكان ترجمة الإنجازات العسكرية الإسرائيلية إلى فائدة سياسية، وإلى انتصار حقيقي يوقف الحرب في الشمال".

وأضاف أن "لا يزال بمقدور حزب الله إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل وإنزال ضربات مؤلمة. ويبقي نصف ترسانته بيديه إمكانية استهداف إسرائيل بشدة. ومثل السنوار، نصر الله ليس بحاجة إلى الكثير كي يستمر. ويكفي أن يطلق بين حين وآخر قذيفة مضادة للمدرعات على حدود الشمال كي تستمر الحرب. وبإمكان إسرائيل مواصلة التصعيد وإضعاف حزب الله بشكل كبير. لكن طالما لديه قدرة على إطلاق نار من أي نوع، لا يمكن أن تعود حدود الشمال إلى الوضع الطبيعي. والسكان لا يمكنهم العودة"، أي أن إسرائيل لن تحقق أحد أهداف حربها على لبنان.

ووفقا لإيال، فإن "الحديث عن حزام أمني جديد لن يحل بالضرورة هذه المشكلة، وهناك مسألة مهمة أخرى تتعلق بكيفية رد إيران ووكلائها. وليس بسهولة ستتنازل طهران عن الأداة الشيعية اللبنانية".

وأشار إلى أن جهات سياسية مقربة من نتنياهو تنفذ "حملة مسمومة" ضد الجيش الإسرائيلي. "وباستثناء صفقة المخطوفين الأولى، لا يوجد إنجاز سياسي إسرائيلي. وربما سينزل حزب الله بنفسه عن الشجرة، ويوافق على الفصل بين جبهتي الجنوب والشمال، لكن في هذه الأثناء يقدر معظم المسؤولين الاستخباراتيين في الغرب أن احتمال ذلك محدود. وبإمكان نجاحات إسرائيلية أن تتحول إلى انعطاف إستراتيجي لصالحها، وهذا ليس متعلقا بالجيش الإسرائيلي فقط".