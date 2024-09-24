مع دخول العدوان يومه الـ354: ثمانية شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN-
استُشهد ثمانية مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل وسط وجنوب قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ354.
وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ستة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في مدينة خان يونس، أحدهما يعود لعائلة أبو جرغون قرب محيط التحلية بمنطقة الشيخ ناصر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين من سكان مدينة رفح ارتقيا جراء استهداف مركبتهما من مسيرة حربية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطنا، وإصابة 95,878 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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