مع دخول العدوان يومه الـ354: ثمانية شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN-استُشهد ثمانية مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل وسط وجنوب قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ354.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ستة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، جراء طائرات الاحتلال منزلين في مدينة خان يونس، أحدهما يعود لعائلة أبو جرغون قرب محيط التحلية بمنطقة الشيخ ناصر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين من سكان مدينة رفح ارتقيا جراء استهداف مركبتهما من مسيرة حربية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطنا، وإصابة 95,878 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.