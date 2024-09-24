اليونيسف تدعو لـتهدئة فورية بعد استشهاد عشرات الأطفال بقصف اسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها البالغ بشأن تصاعد المواجهات بين إسرائيل ولبنان، خاصة بعد ورود تقارير تفيد باستشهاد عشرات الأطفال اللبنانيين، ودعت الجانبين "تهدئة فورية".
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل قالت في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تصاعد الهجمات المميتة بين لبنان وإسرائيل، التي أسفرت في وقت سابق من اليوم عن استشهاد ما لا يقل عن 24 طفلا في جنوب لبنان".
وأشارت إلى أن "الأطفال في كل من لبنان وإسرائيل يعانون من صدمات نفسية شديدة بسبب الضربات الجوية المستمرة والنزوح من منازلهم".
ودعت راسل جميع الأطراف المعنية إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني والطاقم الطبي، ويشمل ذلك تسهيل الحركة الآمنة للمدنيين الباحثين عن الأمان".
واختتمت بيانها قائلة إن "اليونيسف تدعو بشكل عاجل إلى تهدئة فورية".
ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد أكثر من 492 شخصا وإصابة 1645، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.
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