اليونيسف تدعو لـتهدئة فورية بعد استشهاد عشرات الأطفال بقصف اسرائيلي على لبنان

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها البالغ بشأن تصاعد المواجهات بين إسرائيل ولبنان، خاصة بعد ورود تقارير تفيد باستشهاد عشرات الأطفال اللبنانيين، ودعت الجانبين "تهدئة فورية".

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل قالت في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تصاعد الهجمات المميتة بين لبنان وإسرائيل، التي أسفرت في وقت سابق من اليوم عن استشهاد ما لا يقل عن 24 طفلا في جنوب لبنان".

وأشارت إلى أن "الأطفال في كل من لبنان وإسرائيل يعانون من صدمات نفسية شديدة بسبب الضربات الجوية المستمرة والنزوح من منازلهم".

ودعت راسل جميع الأطراف المعنية إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني والطاقم الطبي، ويشمل ذلك تسهيل الحركة الآمنة للمدنيين الباحثين عن الأمان".

واختتمت بيانها قائلة إن "اليونيسف تدعو بشكل عاجل إلى تهدئة فورية".

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد أكثر من 492 شخصا وإصابة 1645، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.