وزارة الدفاع الأمريكية ترسل قوات برية إضافية إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الاثنين أن الولايات المتحدة سترسل“عددا صغيرا” من القوات البرية إلى الشرق الأوسط في ظل تهديد اندلاع حرب أكبر بين إسرائيل وحزب الله.

وقال السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الامريكية، الجنرال بات رايدر، للصحافيين إن المفرزة الجديدة تم إرسالها“في ضوء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط ومن باب الحذر الشديد”.

وقال رايدر“نحن نرسل عددا صغيرا من العسكريين الأميركيين الإضافيين لتعزيز قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة“، ورفض تقديم تفاصيل محددة عن الوحدة الجديدة، رغم أنه أشار إليها على أنها قوات برية.

لدى الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من القوات المتمركزة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن والغواصة الصاروخية الباليستية يو إس إس جورجيا، إلى جانب سرب إضافي من طائرات إف-22 المقاتلة.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، توجد ست سفن حربية أمريكية، بما في ذلك سفينة الهجوم البرمائية“يو إس إس واسب”.

وتتجه إسرائيل ومنظمة حزب الله اللبنانية نحو حرب شاملة وسط تبادل إطلاق نار مميت عبر الحدود في الأسبوع الماضي.

واستهدفت القوات الإسرائيلية نحو 300 موقع لحزب الله و استشهد ما لا يقل عن 492 شخصا في لبنان يوم الاثنين، وفقا للسلطات الصحية اللبنانية، فضلا عن إصابة أكثر من 1000 آخرين، مما يمثل أحد أكثر أيام القتال دموية في البلاد في التاريخ الحديث.

أطلق حزب الله نحو 130 صاروخا على مدينة حيفا يوم الاثنين، مؤكداً أنه ضرب أو استهدف مستودعات عسكرية إسرائيلية ومواقع لمقاولي الدفاع.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن أكثر من مليون إسرائيلي يتجهون إلى الملاجئ في حيفا.

ويأتي التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية المكثفة الأسبوع الماضي والتي أدت إلى استشهاد قادة من حزب الله في لبنان.

وتتهم إسرائيل أيضا بتفجير أجهزة استدعاء وأجهزة اتصال لاسلكية في لبنان الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 37 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.

وقد دفعت الولايات المتحدة باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع المستمر منذ 11 شهرا، لكنها واجهت صعوبات في تهدئة التوترات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في حرب غزة التي ترتبط بها الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقال رايدر يوم أمس الاثنين إن التوترات في الشرق الأوسط لا تزال مرتفعة، داعيا إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لحل الأزمة.

وقال“لقد تصاعدت الأمور هذا الأسبوع بشكل واضح، وهذا أمر مثير للقلق”، وأضاف“هناك احتمال لتصعيد هذه العمليات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله وخروجها عن السيطرة إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا”.