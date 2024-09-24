الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات في لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على عدة بلدات في لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت بلدات بيت ليف، وشيحين، وجبل بلاط، ومجدلزون، ويحمر، وعربصاليم، والمحمودية، وصديقين، والسلطانية، وياطر، والمنطقة الواقعة بين مرجعيون وجزين جنوب لبنان، ومقنة والنبي شيت في البقاع، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

يذكر أن 10 لبنانيين استُشهدوا فجر اليوم، جراء الاحتلال بلدات البقاع الشرقي.