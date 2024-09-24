الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على عدة بلدات في لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت بلدات بيت ليف، وشيحين، وجبل بلاط، ومجدلزون، ويحمر، وعربصاليم، والمحمودية، وصديقين، والسلطانية، وياطر، والمنطقة الواقعة بين مرجعيون وجزين جنوب لبنان، ومقنة والنبي شيت في البقاع، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
يذكر أن 10 لبنانيين استُشهدوا فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال بلدات البقاع الشرقي.
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