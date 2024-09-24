10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

(MENAFN
- Amman Net) استشهد عشرة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية فجرا على منزل في البقاع اللبناني.
وقال مصدر أمني إن أفراد العائلة استشهدوا جميعا بالغارة، فيما سجلت غارات أخرى على بلدات النبي شيت و بوداي وشعت ودورس".
وأضاف ان الطيران الحربي الإسرائيلي جدد صباحا غاراته على الجنوب فاستهدف بلدات معروب معركة وباريش و الحميري و طيرفلسية.
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