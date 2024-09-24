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10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

9/24/2024 5:16:30 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد عشرة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية فجرا على منزل في البقاع اللبناني.
وقال مصدر أمني إن أفراد العائلة استشهدوا جميعا بالغارة، فيما سجلت غارات أخرى على بلدات النبي شيت و بوداي وشعت ودورس".
وأضاف ان الطيران الحربي الإسرائيلي جدد صباحا غاراته على الجنوب فاستهدف بلدات معروب معركة وباريش و الحميري و طيرفلسية.

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