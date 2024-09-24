Tuesday, 24 September 2024 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولادة الممشى والمُشاة

9/24/2024 5:16:29 AM
(MENAFN- Amman Net) حين تمشي لا تكون وحدك،تترك لمخيالك العنان وأنت تدربه على الافتتان بما حولك، الطريق نقسها التي تقطعها هي جزء منك ترافقك، تحاورك وتطرح أسئلتها الحنونة عليك بكل براءة: لماذا أنت هنا؟.
وفي المشي والممشى ثمة فلسفة تصنعها لنفسك، وتدرك معها وبها أن ثمة عالم آخر يحوطك، يرافقك ويرفق بك، هنا في الممشى ثمة قشرة تغلف روحك لا تريد كسرها أو حتى خدشها، ولا ترغب بمرافقة أحد، أو محاورة أحد، أنت والطريق وما يحوطك من تفاصيل، هذا كل ما تريده من ممشاك، تقتنص وحدتك وحدك، تغترب، تهرب من هيمنة المحيط، وتترك لمخيالك فقط صناعة عالمك، هنا يبدو الصمت والإغراق في الذات نوع من التبتل الجوَّاني لا يقل أمنا عن الامن الذي تلقاه في صلاتك.
أذكر جيدا وأنا أستعيد سنوات الماضي البعيد حين كنا في المدرسة كانت مهمتنا الوحيدة المشي، ولم نكن نعرف القراءة في بيوتنا، فتلك البيوت لم تكن تسمح لنا بالقراءة لضيقها وسط غرفة أو غرفتين بالكاد تؤوي العائلة الممتدة ، ولذلك كنا نحمل كتبنا ونذهب للقراءة في الخلاء، نمشي بصحبة الكتاب المدرسي ونذرع الطريق جيئة وذهابا لساعات، نحاول الحفظ والتعلم، ولا بأس إن قطعنا الممشى وجلسنا نتحدث ونتبادل النكات، وكأننا نستلهم مبدأ الجاحظ العظيم في المناقلة بين الجد والهزل.
في الممشى ولدت حكايات أطول من خطوط الطول والعرض، وفي الخلاء المحيط بالمخيم كان العشرات يلتقون بالصدفة يلقون التحية، وربما يتوقفون للتعارف، وتبادل الردود والأسئلة، وهناك كانت تنشأ صداقات صنعتها الصدفة في المماشي، وكتبا قرئت على مهل، وقصائد شعر كانت تحاور ذاك الفضاء المنفتح على كل نوافذ الحياة.
لم أتخلى عن عادة المشي إلا بعد أن كلَّت قدماي ولم تعودا كعهدي بهما، خانتاني بصمت وكأنهما تحترمان قدرتي على حبهما، وفي قلة قليلة من الهوس بالمغامرة اخونهما وأمشي، لكنني هذه المرة أنا من يحملهما.
أستذكر قبل أكثر من اربعين عاما خلت كنا والأصدقاء نتمرد على الدرس المدرسي، نذهب للخلاء وللمشي نحمل دواوين شعر وروايات ونقرأها في الممشى، لم تكن أيادينا تكل من حمل الكتاب، ولم نكن نتعب من المشي، وهكذا كان المتنبي، والمعلقات، وشعراء المقاومة من منشورات دار العودة رفاقا دائمين يتمشون معنا وكأننا أصدقاء لا نفترق.
صار لنا أصدقاء صنعهم الممشى، لكنهم كانوا أكبر منا سنا،كان بعضهم طلبة في الجامعة الأردنية، وبعضهم في السنة الجامعية الرابعة، كانوا هم أيضا يقاسموننا الممشى للقراءة الأكاديمية، تعمقت أواصر الصداقة بيننا وصرنا نستظهر معهم ما حفظوه من مقرراتهم الجامعية لإجتياز اختبارات الجامعة.
وفي الممشى وعلى صغر العمر وبراءته كنا نمتهن اللغو في السياسة بالرغم من عدم إدراكنا لما يحيط بنا، وكنا نؤمن تماما بان الممشى هو المكان الوحيد الأكثر أمنا وأمانا للثرثرة السياسية والفصائلية، ففيه لن تنهرك امك عن مثل هذه الأحاديث الشيطانية التي لا تطعم خبزا، ولن تخاف من متلصص يتسمع عليك فيشي بك، فقد كنا نظن وقتها أن صفيحة الزينكو التي تسكنها تعمل مخبرا،ولذلك كان الممشى هو الأكثر أمانا لتشتم في فضائه أكاذيب السياسي البغيض.
وفي الممشى المتناهي تمسك فيه حريتك، تمارسها كيفما اتفق لك، وحين كنا نشعر بالضيق كنا نمارس بالفطرة حفلة صراخ جماعي، نبدأ بالصراخ بأعلى صوت نملكه ونقدر عليه، ونبقى نصرخ حتى تتقطع حبالنا الصوتية ويكاد صوتنا يتلاشى، وبعدها نشعر براحة داخلية وكأننا خرجنا للتو من عيادة الأمراض النفسية.
لقد كان الممشى ولم يزل الوحي الأكثر صلابة، وحضورا وعنفوانا وتأثيرا في مسيرة وسيرة جيل من الحفاة أدركوا مبكرا جدا أنهم ولدوا بولادة الممشى، وعاشوا كل طفولتهم وصباهم وردحا من شبابهم في فضاء مفتوح صاغ حيواتهم وشخصياتهم وكل مداركهم في طريق الممشى وكأنهم ولدوا سويا فصاروا وكأنهم ذاتا واحدة ما إن تفترق حتى تقترب.
اليوم أستذكر ولادة الممشى والمشاة في جنبات المخيم وكأنني غادرتها للتو، أستذكرها بكل ما في الذكرى والتذكر من حنين ، وقوة حضور وتأثير، وابتسم في سري وأقول: يا إلهي ان الممشى يحتاج لكتابة قصته التي لم تنتهي...

MENAFN24092024000209011053ID1108707946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث