سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2 سنت ليبلغ 57ر75 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 57ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 55ر75 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 90ر73 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا لتبلغ 37ر70 دولار.
وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي أمس إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل 2025 مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى حماية سوق العمل في الولايات المتحدة ودعم الاقتصاد الأمريكي.
وذكر غولسبي أن هذا النهج يسعى إلى كبح التضخم دون التأثير سلبا على سوق العمل لافتا إلى أن التضخم قدانخفض بشكل كبير من ذروته متماشيا مع هدف الاحتياطي الفيدرالي بالعودة التدريجية إلى مستويات 2 بالمئة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أعلن الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات وسط تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا. (النهاية)
خ م / خ د ع
MENAFN24092024000071011013ID1108707870
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.