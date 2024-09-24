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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2 سنت ليبلغ 57ر75 دولار

9/24/2024 5:14:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 57ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 55ر75 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 90ر73 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا لتبلغ 37ر70 دولار.
وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي أمس إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل 2025 مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى حماية سوق العمل في الولايات المتحدة ودعم الاقتصاد الأمريكي.
وذكر غولسبي أن هذا النهج يسعى إلى كبح التضخم دون التأثير سلبا على سوق العمل لافتا إلى أن التضخم قدانخفض بشكل كبير من ذروته متماشيا مع هدف الاحتياطي الفيدرالي بالعودة التدريجية إلى مستويات 2 بالمئة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أعلن الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات وسط تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا. (النهاية)

خ م / خ د ع




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