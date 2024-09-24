الدولار الأمريكي يرتفع إلى 305ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 338ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 42ر0 في المئة إلى مستوى 338ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 32ر0 في المئة إلى مستوى 407ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 45ر0 في المئة إلى 359ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
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