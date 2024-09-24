أمين (مجلس التعاون) يؤكد أهمية (قمة المستقبل) لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات العالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أهمية (قمة المستقبل) في هذا التوقيت "الحساس" فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال كلمة البديوي مساء أمس الاثنين أمام القمة المنعقدة على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمقر المنظمة في مدينة (نيويورك).
وقال البديوي أن "القمة تمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتعزيز العمل المشترك من خلال أطر متعددة الأطراف أكثر فعالية وتأثيرا لا سيما في ظل التحديات التي تؤثر على التنمية المستدامة عالميا".
وأشار في هذا المجال الى أن المؤشرات الدولية تظهر تباطؤا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأن أكثر من 30 في المئة منها لم تحقق تقدما يذكر.
كما لفت الى أن دول مجلس التعاون وضعت التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها من خلال الرؤى الوطنية وبرامج العمل الخليجي المشترك مما يعكس التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و(اتفاقية باريس) وخطة عمل (أديس أبابا).
وأكد البديوي أهمية الدور التنموي لدول المجلس من خلال الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 دولة حول العالم.
من جهة اخرى اكد البديوي دعم مجلس التعاون لمبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي الوارد في (ميثاق المستقبل) والتزامه بحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول مؤكدا ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد على أهمية تعزيز النظام الدولي بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية داعيا إلى تضافر الجهود لمواكبة التطورات وضمان تلبية هذه الاحتياجات.
واكد في هذا الصدد تطابق وجهات النظر بين مجلس التعاون و(ميثاق المستقبل) فيما يتعلق بالأمن والسلم مستشهدا بإطلاق دول المجلس مؤخرا رؤيتها للأمن الإقليمي التي تتماشى مع الميثاق والهادفة الى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهودها لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع واستعداد المجلس مع الأطراف كافة لتنفيذ مخرجات (قمة المستقبل).
يذكر أن (قمة المستقبل) تنعقد بمشاركة واسعة من قادة العالم وممثلي المنظمات الدولية حيث تركزت النقاشات على التحديات العالمية المتزايدة والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها.(النهاية)
ع س ت / ن ع ع
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