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أمين (مجلس التعاون) يؤكد أهمية (قمة المستقبل) لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات العالمية

9/24/2024 5:14:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أهمية (قمة المستقبل) في هذا التوقيت "الحساس" فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال كلمة البديوي مساء أمس الاثنين أمام القمة المنعقدة على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمقر المنظمة في مدينة (نيويورك).
وقال البديوي أن "القمة تمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتعزيز العمل المشترك من خلال أطر متعددة الأطراف أكثر فعالية وتأثيرا لا سيما في ظل التحديات التي تؤثر على التنمية المستدامة عالميا".
وأشار في هذا المجال الى أن المؤشرات الدولية تظهر تباطؤا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأن أكثر من 30 في المئة منها لم تحقق تقدما يذكر.
كما لفت الى أن دول مجلس التعاون وضعت التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها من خلال الرؤى الوطنية وبرامج العمل الخليجي المشترك مما يعكس التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و(اتفاقية باريس) وخطة عمل (أديس أبابا).
وأكد البديوي أهمية الدور التنموي لدول المجلس من خلال الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 دولة حول العالم.
من جهة اخرى اكد البديوي دعم مجلس التعاون لمبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي الوارد في (ميثاق المستقبل) والتزامه بحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول مؤكدا ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد على أهمية تعزيز النظام الدولي بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية داعيا إلى تضافر الجهود لمواكبة التطورات وضمان تلبية هذه الاحتياجات.
واكد في هذا الصدد تطابق وجهات النظر بين مجلس التعاون و(ميثاق المستقبل) فيما يتعلق بالأمن والسلم مستشهدا بإطلاق دول المجلس مؤخرا رؤيتها للأمن الإقليمي التي تتماشى مع الميثاق والهادفة الى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهودها لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع واستعداد المجلس مع الأطراف كافة لتنفيذ مخرجات (قمة المستقبل).
يذكر أن (قمة المستقبل) تنعقد بمشاركة واسعة من قادة العالم وممثلي المنظمات الدولية حيث تركزت النقاشات على التحديات العالمية المتزايدة والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها.(النهاية)

ع س ت / ن ع ع



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