الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول: حريصون على تطوير وصقل مهارات قيادات القطاع النفطي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الحرص على تطوير وصقل مهارات الجيل القادم من قيادات القطاع النفطي لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة علاوة على دفع الصناعة النفطية الكويتية نحو توفير طاقة مستدامة لمستقبل واعد.
جاء ذلك في كلمة للشيخ نواف الصباح خلال الملتقى السنوي لقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الذي نظمته الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) اليوم الثلاثاء تحت شعار (نحو مستقبل واعد بالابتكار والتحول الرقمي).
وأكد أهمية تضافر الجهود وبناء الخبرات لدى موظفي القطاع النفطي لدفع الاقتصاد الوطني نحو المستقبل لافتا إلى أن هذا الملتقى يعتبر أهم تجمع لقيادات القطاع النفطي لاستعراض إنجازات القطاع خلال السنة المالية الماضية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) محمد الحيمر في كلمته أهمية الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق مستهدفات القطاع النفطي.
وقال الحيمر إن (كوفبك) مستمرة في تحقيق النجاح تلو الآخر في عملياتها الاستكشافية مشيرا إلى الاكتشاف النفطي الجديد في امتياز (جيسوم) و(غرب طويلة) في خليج السويس بجمهورية مصر العربية.
وأكد حرص الشركة على العمل على تعزيز مكانتها الدولية باعتبارها مستثمرا نشطا ومتطورا في مجال استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية خارج دولة الكويت.
وتناول الملتقى عدة مواضيع تخص التحول الرقمي تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخاصة بالتحول الرقمي إلى جانب مناقشة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات المطلوبة لتطبيق الرقمنة في كل نظم وإجراءات وأعمال القطاع النفطي لدعم التميز التشغيلي والابتكار المستمر. (النهاية)
خ م / ه ث / ا ف ح
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