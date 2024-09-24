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الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول: حريصون على تطوير وصقل مهارات قيادات القطاع النفطي

9/24/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الحرص على تطوير وصقل مهارات الجيل القادم من قيادات القطاع النفطي لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة علاوة على دفع الصناعة النفطية الكويتية نحو توفير طاقة مستدامة لمستقبل واعد.
جاء ذلك في كلمة للشيخ نواف الصباح خلال الملتقى السنوي لقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الذي نظمته الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) اليوم الثلاثاء تحت شعار (نحو مستقبل واعد بالابتكار والتحول الرقمي).
وأكد أهمية تضافر الجهود وبناء الخبرات لدى موظفي القطاع النفطي لدفع الاقتصاد الوطني نحو المستقبل لافتا إلى أن هذا الملتقى يعتبر أهم تجمع لقيادات القطاع النفطي لاستعراض إنجازات القطاع خلال السنة المالية الماضية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) محمد الحيمر في كلمته أهمية الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق مستهدفات القطاع النفطي.
وقال الحيمر إن (كوفبك) مستمرة في تحقيق النجاح تلو الآخر في عملياتها الاستكشافية مشيرا إلى الاكتشاف النفطي الجديد في امتياز (جيسوم) و(غرب طويلة) في خليج السويس بجمهورية مصر العربية.
وأكد حرص الشركة على العمل على تعزيز مكانتها الدولية باعتبارها مستثمرا نشطا ومتطورا في مجال استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية خارج دولة الكويت.
وتناول الملتقى عدة مواضيع تخص التحول الرقمي تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخاصة بالتحول الرقمي إلى جانب مناقشة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات المطلوبة لتطبيق الرقمنة في كل نظم وإجراءات وأعمال القطاع النفطي لدعم التميز التشغيلي والابتكار المستمر. (النهاية)

خ م / ه ث / ا ف ح




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