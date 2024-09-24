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الهند : إجراءات أمنية مشددة في (جامو وكشمير) قبل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية

9/24/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 24 - 9 (كونا) -- فرضت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة في ولاية (جامو وكشمير) قبل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المقرر عقدها يوم غد الاربعاء.
وقالت وكالة (آسيان نيوز إنترناشيونال) الهندية إن الإجراءات شملت نشر أعداد كبيرة من القوات وتفتيش المركبات قبل الانتخابات في 26 دائرة انتخابية موزعة على ست محافظات.
ويخوض رئيس وزراء (جامو وكشمير) السابق وزعيم (حزب المؤتمر الوطني) عمر عبدالله الانتخابات عن دائرتي (بودجام) و(غاندربال) في المرحلة الثانية من الانتخابات.
وتشهد الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية لأول مرة بعد أن جردت الحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الولاية من وضعها الخاص وحكمها الذاتي المحدود بإلغاء المادة (370) من الدستور الهندي.
وتعهد كل من حزب (بهاراتيا جاناتا) بزعامة مودي و(المؤتمر الوطني الهندي) بقيادة راؤول غاندي و(المؤتمر الوطني) بقيادة عمر عبدالله و(حزب الشعب الديمقراطي) في (جامو وكشمير) بقيادة محبوبة مفتي بتنفيذ سياسات لترسيخ الامن والسلامة الى جانب خلق فرص عمل في الولاية.
ورفض زعماء حزب (بهاراتيا جاناتا) أي احتمال لاستعادة المادة (370) وتعهدوا بإنهاء الإرهاب وإحلال السلام والأمن في الولاية.
يذكر ان المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية أجريت في 18 سبتمبر وشهدت مشاركة 38ر61 بالمئة من الناخبين في التصويت ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة في الأول من أكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة 8 أكتوبر. (النهاية)

ا ت ك / ض ح


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