الهند : إجراءات أمنية مشددة في (جامو وكشمير) قبل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 24 - 9 (كونا) -- فرضت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة في ولاية (جامو وكشمير) قبل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المقرر عقدها يوم غد الاربعاء.
وقالت وكالة (آسيان نيوز إنترناشيونال) الهندية إن الإجراءات شملت نشر أعداد كبيرة من القوات وتفتيش المركبات قبل الانتخابات في 26 دائرة انتخابية موزعة على ست محافظات.
ويخوض رئيس وزراء (جامو وكشمير) السابق وزعيم (حزب المؤتمر الوطني) عمر عبدالله الانتخابات عن دائرتي (بودجام) و(غاندربال) في المرحلة الثانية من الانتخابات.
وتشهد الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية لأول مرة بعد أن جردت الحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الولاية من وضعها الخاص وحكمها الذاتي المحدود بإلغاء المادة (370) من الدستور الهندي.
وتعهد كل من حزب (بهاراتيا جاناتا) بزعامة مودي و(المؤتمر الوطني الهندي) بقيادة راؤول غاندي و(المؤتمر الوطني) بقيادة عمر عبدالله و(حزب الشعب الديمقراطي) في (جامو وكشمير) بقيادة محبوبة مفتي بتنفيذ سياسات لترسيخ الامن والسلامة الى جانب خلق فرص عمل في الولاية.
ورفض زعماء حزب (بهاراتيا جاناتا) أي احتمال لاستعادة المادة (370) وتعهدوا بإنهاء الإرهاب وإحلال السلام والأمن في الولاية.
يذكر ان المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية أجريت في 18 سبتمبر وشهدت مشاركة 38ر61 بالمئة من الناخبين في التصويت ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة في الأول من أكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة 8 أكتوبر. (النهاية)
ا ت ك / ض ح
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