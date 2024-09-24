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الحكومة: تركيب 4 آلاف سخان وألفا نظام شمسي في 2024 ونسعى إلى المزيد

9/24/2024 5:12:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان

أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عن مرحلة جديدة جديدة من برنامج دعم الطاقة المتجددة للمنازل من خلال تركيب سخانات وأنظمة شمسية.


ووفق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة فإنه تم تركيب 4 آلاف سخان وألفي نظام شمسي خلال العام الجاري.


وأضاف الخرابشة في مؤتمر صحفي أنه نستهدف في المرحلة الجديدة تركيب 5 الاف سخان و4 الاف نظام شمسي.


وبين أن الحكومة من أكبر الداعمين لهذا القطاع من أجل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الحكومة لن تتردد بأي اصلاحات هيكيلية في قطاع الكهرباء اصبحت ضرورية سواء اعجبت البعض أم لا والمهم أن تعجب الغالبية.


وقال إن اليوم نستهدف في الدعم الأنظمة الصغيرة بقدرة ٣.٦ كيلو واط بالنسبة للانظمة الشمسية.

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