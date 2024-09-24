الحكومة: تركيب 4 آلاف سخان وألفا نظام شمسي في 2024 ونسعى إلى المزيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عن مرحلة جديدة جديدة من برنامج دعم الطاقة المتجددة للمنازل من خلال تركيب سخانات وأنظمة شمسية.
ووفق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة فإنه تم تركيب 4 آلاف سخان وألفي نظام شمسي خلال العام الجاري.
وأضاف الخرابشة في مؤتمر صحفي أنه نستهدف في المرحلة الجديدة تركيب 5 الاف سخان و4 الاف نظام شمسي.
وبين أن الحكومة من أكبر الداعمين لهذا القطاع من أجل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الحكومة لن تتردد بأي اصلاحات هيكيلية في قطاع الكهرباء اصبحت ضرورية سواء اعجبت البعض أم لا والمهم أن تعجب الغالبية.
وقال إن اليوم نستهدف في الدعم الأنظمة الصغيرة بقدرة ٣.٦ كيلو واط بالنسبة للانظمة الشمسية.
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