Tuesday, 24 September 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وورلد كب تمنح بلعاوي من جامعة البترا جائزة بيز للتميز في التعليم العالي

9/24/2024 5:12:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري في جامعة البترا الدكتور ضرار بلعاوي بجائزة "بيز" من الاتحاد العالمي للأعمال "وورلد كوب" في فئة التعليم العالي على مستوى العالم، وذلك بحضور المستشار الأردني في السفارة في سنغافورة قيس بلتاجي.
تُعد جائزة "بيز" من الجوائز العالمية وتُمنح للتميّز في مجال الأعمال، وتُكرّم "وورلد كوب" رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المتميزة في الابتكار والجودة والقيادة، ويُعتبر الفوز بها اعترافًا دوليًا يُعزز السمعة الأكاديمية والمؤسسية على مستوى عالمي.
وحصل بلعاوي على جائزة "بيز" تقديرًا لإسهاماته في مجال التعليم العالي، وكان حصل على العديد من الجوائز منها جائزة "الشخصية القدوة" لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام في العام ذاته.
وحصل بلعاوي على ثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والإبداع من جامعة البترا في عام 2022، بالإضافة إلى جائزة "الباحث المتميز" في جامعة البترا عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية والإيسيسكو في عام 2023.

MENAFN24092024000072011014ID1108707825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث