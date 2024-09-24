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أيلة تبدأ تسليم شقق آزور الشاطئية بمزايا وعروض استثنائية

9/24/2024 5:12:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن بدء تسليم "شقق آزور الشاطئية "AZURE BEACH APARTMENTS" مع استكمال تجهيزاتها رفيعة المستوى، لتوفر خياراً استثنائياً لعشاق حياة الشاطئ والباحثين عن الجودة ونمط الحياة المميّز.
تتمتع شقق آزور بموقع متميز يطل مباشرة على شاطئ خاص، ما يجعلها خيار محبي حياة الحياة الشاطئية، ونظراً لموقعها في قلب أيلة توفر للسكان إطلالات جميلة على البحيرات المائية والمسطحات الخضراء وسهولة الوصول لكافة المرافق الخدمية في أيلة .
ويضمّ مشروع شقق آزور في أيلة 190 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تشمل الوحدات السكنية من غرفة نوم واحدة ومن غرفتي نوم، استنائية في تصميمها وتنفيذها بمتطلبات جودة الحياة من خلال توفير باقة واسعة من وسائل الراحة والخدمات والمرافق المتخصصة وخدمات التشغيل الثلاثي (الهاتف والإنترنت والتلفزيون) وبوابات الدخول الذكية وساحات الفناء الواسعة إضافة إلى التجهيزات الداخلية للشقق التي توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية والمتكاملة مع مرافق أيلة التي توفر شريحة واسعة مع التجهيزات ذات الجودة العالية كمناطق ألعاب للأطفال ومساحات مخصصة للتسلية وحدائق عامة ومسطحات خضراء وممرات المشاة.
وبتصاميمها الداخلية والخارجية فائقة الجمال تكفل شقق آزور الخصوصية والراحة والهدوء، حيث إن موقعها وتصميمها يقدم اطلالة مباشرة على البحر وبما يواكب تطلعات وشغف القاطنين.
بهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "سعداء بهذا الإنجاز النوعي، وتوفير شقق آزور لأعضاء أسرة أيلة، ما يؤكد التزامنا تجاه عملائنا بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات العقارية بأرقى معايير الجودة المعتمدة، وسعينا المستمر لتلبية تطلعاتهم، إذ تجمع هذه الوحدات السكنية بين الراحة وأسلوب الحياة المبتكر والمتميز".
ولفت المهندس دودين إلى أن "أيلة" قد اتخذت زمام المبادرة للعمل على ترويج وتنويع العروض العقارية السكنية في العقبة وذلك بعد نجاحها في تقديم "شقق الجزر" وأيضاً "شقق الجولف"، بعد حصول أيلة على عدة جوائزعالمية في التصميم الهندسية والمعمارية ما يمنح خيارات وافرة من نمط السكن المتميز.
وسيتمتع الملاك الجدد، بما توفره أيلة من باقة خدمات سياحية ذات قيمة مضافة عالية مع مزايا الترفيه ونمط العيش العصري حيث تدمج شقق الشاطئ ما بين المساحات الخضراء والمسطحات المائية والشواطئ، وسهولة الوصول إلى الخدمات المساندة في منطقة السوق وقرية المرسى التي تضم اكثر من 55 خياراً متكاملاً للمنتجات والخدمات التسويقية والترفيهية لكافة أفراد العائلة بدءاً من تجارة التجزئة إلى مركز تعافي وصيدلية والمنتجات التراثية، والعناية الشخصية والمقاهي والمطاعم السياحية ، مع توسع أيلة في تقديم منظومة متكاملة ومميزة من الخدمات المساندة لتوفير كامل احتياجات السكان والزوار.
وفي أيلة، يحصل سكان شقق آزور على وجهة ملهمة ومثالية لنمط سكن فريد يقدم حياة مليئة بالشمس والبحر والموسيقى والفن والرياضة، موفرة عروضا سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية في مجتمع حيوي.
ويتمتع سكان شقق آزور بسهولة الوصول إلى مرسى أيلة الذي يعد من أفضل المراسي على البحر الأحمر بسعة 231 مرسى للقوارب، كما تضم شواطئ أيلة نادي شاطئ B12 ونادي شاطئ ومطعم ماما جايا، ونادي شاطئ لا بلاج، وعلى الجهة المقابلة التمتع بتجربة غولف فريدة التي يوفرها نادي أيلة من تصميم غريغ نورمان، والمقام على 800 ألف متر مربع من المسطحات المائية والمساحات الخضراء.
وتستمر رحلة سكان شقق آزور مع الترفيه بمجموعة من الخدمات المميزة تضم حديقة التزلج على الماء، الأولى من نوعها في الأردن لركوب الأمواج، وقلعة القفز المائية المخصصة لمرح الأطفال، حديقة ملاهي رايز للحبال المرتفعة وتقدم النشاط مع التدريب للحبال المرتفعة للأطفال والبالغين ومغامرات التسلق والغولف المصغر والانزلاق على الحبل والأرجوحة العملاقة والترامبولين.
وعلى مدار العام توفر أيلة لقاطنيها مرافق رياضية متكاملة للعب التتنس والبدل وكرة القدم والسلة مع تجارب ركوب الدراجات الهوائية للتنقل وأخذ جولة بدءاً من الشواطئ ووصولا لأماكن التسوق أو الترفيه أو المسطحات الخضراء من خلال السكتور الكهربائي HopOn .
تتناغم شقق آزور مع مختلف مكونات أيلة السكنية، حيث تم في العام 2016 تسليم شقق الجزر لأصحابها وتضم 150 شقة موزعة على جزيرتين وعلى طراز البناء العربي العصري بمساحات مختلفة متباينة من غرفة وغرفتين و3 غرف نوم وطابقين ، بالإضافة إلى تسليم شقق الجولف لسكانها بدءا من العام 2018 وتضم 180 شقة وحدة سكنية موزعة على أحد عشر مبنى، في منطقة تلال الغولف ، بمساحات تصل إلى 3 غرف نوم وإطلالات جذابة للغاية على البحيرات الشاطئية والمساحات الواسعة الخضراء من ملعب الجولف . بالإضافة إلى خدمات فندقية استثنائية يوفرها منتجع وفندق حياة ريجنسي العقبة أيلة ويضم 285 غرفة منها 43 جناحاً وفندق "كلاود 7 ريزيدنس أيلة العقبة" ويضم 75 شقة مميزة مصنفة ضمن فئات مختلفة تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى شقق الدوبلكس المؤلفة من 4 غرف تمنح زوارها تجربة إقامة نابضة بالحياة.

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