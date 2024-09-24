أيلة تبدأ تسليم شقق آزور الشاطئية بمزايا وعروض استثنائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن بدء تسليم "شقق آزور الشاطئية "AZURE BEACH APARTMENTS" مع استكمال تجهيزاتها رفيعة المستوى، لتوفر خياراً استثنائياً لعشاق حياة الشاطئ والباحثين عن الجودة ونمط الحياة المميّز.
تتمتع شقق آزور بموقع متميز يطل مباشرة على شاطئ خاص، ما يجعلها خيار محبي حياة الحياة الشاطئية، ونظراً لموقعها في قلب أيلة توفر للسكان إطلالات جميلة على البحيرات المائية والمسطحات الخضراء وسهولة الوصول لكافة المرافق الخدمية في أيلة .
ويضمّ مشروع شقق آزور في أيلة 190 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تشمل الوحدات السكنية من غرفة نوم واحدة ومن غرفتي نوم، استنائية في تصميمها وتنفيذها بمتطلبات جودة الحياة من خلال توفير باقة واسعة من وسائل الراحة والخدمات والمرافق المتخصصة وخدمات التشغيل الثلاثي (الهاتف والإنترنت والتلفزيون) وبوابات الدخول الذكية وساحات الفناء الواسعة إضافة إلى التجهيزات الداخلية للشقق التي توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية والمتكاملة مع مرافق أيلة التي توفر شريحة واسعة مع التجهيزات ذات الجودة العالية كمناطق ألعاب للأطفال ومساحات مخصصة للتسلية وحدائق عامة ومسطحات خضراء وممرات المشاة.
وبتصاميمها الداخلية والخارجية فائقة الجمال تكفل شقق آزور الخصوصية والراحة والهدوء، حيث إن موقعها وتصميمها يقدم اطلالة مباشرة على البحر وبما يواكب تطلعات وشغف القاطنين.
بهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "سعداء بهذا الإنجاز النوعي، وتوفير شقق آزور لأعضاء أسرة أيلة، ما يؤكد التزامنا تجاه عملائنا بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات العقارية بأرقى معايير الجودة المعتمدة، وسعينا المستمر لتلبية تطلعاتهم، إذ تجمع هذه الوحدات السكنية بين الراحة وأسلوب الحياة المبتكر والمتميز".
ولفت المهندس دودين إلى أن "أيلة" قد اتخذت زمام المبادرة للعمل على ترويج وتنويع العروض العقارية السكنية في العقبة وذلك بعد نجاحها في تقديم "شقق الجزر" وأيضاً "شقق الجولف"، بعد حصول أيلة على عدة جوائزعالمية في التصميم الهندسية والمعمارية ما يمنح خيارات وافرة من نمط السكن المتميز.
وسيتمتع الملاك الجدد، بما توفره أيلة من باقة خدمات سياحية ذات قيمة مضافة عالية مع مزايا الترفيه ونمط العيش العصري حيث تدمج شقق الشاطئ ما بين المساحات الخضراء والمسطحات المائية والشواطئ، وسهولة الوصول إلى الخدمات المساندة في منطقة السوق وقرية المرسى التي تضم اكثر من 55 خياراً متكاملاً للمنتجات والخدمات التسويقية والترفيهية لكافة أفراد العائلة بدءاً من تجارة التجزئة إلى مركز تعافي وصيدلية والمنتجات التراثية، والعناية الشخصية والمقاهي والمطاعم السياحية ، مع توسع أيلة في تقديم منظومة متكاملة ومميزة من الخدمات المساندة لتوفير كامل احتياجات السكان والزوار.
وفي أيلة، يحصل سكان شقق آزور على وجهة ملهمة ومثالية لنمط سكن فريد يقدم حياة مليئة بالشمس والبحر والموسيقى والفن والرياضة، موفرة عروضا سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية في مجتمع حيوي.
ويتمتع سكان شقق آزور بسهولة الوصول إلى مرسى أيلة الذي يعد من أفضل المراسي على البحر الأحمر بسعة 231 مرسى للقوارب، كما تضم شواطئ أيلة نادي شاطئ B12 ونادي شاطئ ومطعم ماما جايا، ونادي شاطئ لا بلاج، وعلى الجهة المقابلة التمتع بتجربة غولف فريدة التي يوفرها نادي أيلة من تصميم غريغ نورمان، والمقام على 800 ألف متر مربع من المسطحات المائية والمساحات الخضراء.
وتستمر رحلة سكان شقق آزور مع الترفيه بمجموعة من الخدمات المميزة تضم حديقة التزلج على الماء، الأولى من نوعها في الأردن لركوب الأمواج، وقلعة القفز المائية المخصصة لمرح الأطفال، حديقة ملاهي رايز للحبال المرتفعة وتقدم النشاط مع التدريب للحبال المرتفعة للأطفال والبالغين ومغامرات التسلق والغولف المصغر والانزلاق على الحبل والأرجوحة العملاقة والترامبولين.
وعلى مدار العام توفر أيلة لقاطنيها مرافق رياضية متكاملة للعب التتنس والبدل وكرة القدم والسلة مع تجارب ركوب الدراجات الهوائية للتنقل وأخذ جولة بدءاً من الشواطئ ووصولا لأماكن التسوق أو الترفيه أو المسطحات الخضراء من خلال السكتور الكهربائي HopOn .
تتناغم شقق آزور مع مختلف مكونات أيلة السكنية، حيث تم في العام 2016 تسليم شقق الجزر لأصحابها وتضم 150 شقة موزعة على جزيرتين وعلى طراز البناء العربي العصري بمساحات مختلفة متباينة من غرفة وغرفتين و3 غرف نوم وطابقين ، بالإضافة إلى تسليم شقق الجولف لسكانها بدءا من العام 2018 وتضم 180 شقة وحدة سكنية موزعة على أحد عشر مبنى، في منطقة تلال الغولف ، بمساحات تصل إلى 3 غرف نوم وإطلالات جذابة للغاية على البحيرات الشاطئية والمساحات الواسعة الخضراء من ملعب الجولف . بالإضافة إلى خدمات فندقية استثنائية يوفرها منتجع وفندق حياة ريجنسي العقبة أيلة ويضم 285 غرفة منها 43 جناحاً وفندق "كلاود 7 ريزيدنس أيلة العقبة" ويضم 75 شقة مميزة مصنفة ضمن فئات مختلفة تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى شقق الدوبلكس المؤلفة من 4 غرف تمنح زوارها تجربة إقامة نابضة بالحياة.
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