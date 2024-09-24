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تعرف على أسعار الخضار اليوم

9/24/2024 5:12:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2781 طنا، منها 1696 طن خضار، و847 طن فواكه، و237 طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 25 و38 قرشا، والبندورة 8 و20 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 25 و50 قرشا، والليمون 30 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و70 قرشا.


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