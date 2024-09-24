ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط المخاوف من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تأثير عاصفة مدارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الإنتاج في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للخام في العالم.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني 21 سنتًا، مسجلة 74.11 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر تشرين الثاني 24 سنتًا، لتصل إلى 70.61 دولار.
وأغلق الخامان، أمس الاثنين، على انخفاض مخاوف بشأن الطلب، ومن المتوقع أن يواجه ساحل الخليج بالولايات المتحدة خطر اجتياح إعصار بحلول نهاية الأسبوع .
MENAFN24092024000072011014ID1108707822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.