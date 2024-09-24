ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني 21 سنتًا، مسجلة 74.11 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر تشرين الثاني 24 سنتًا، لتصل إلى 70.61 دولار.



وأغلق الخامان، أمس الاثنين، على انخفاض مخاوف بشأن الطلب، ومن المتوقع أن يواجه ساحل الخليج بالولايات المتحدة خطر اجتياح إعصار بحلول نهاية الأسبوع .

