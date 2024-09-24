الذهب يرتفع مع خفض الفائدة



وبحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولارا للأوقية بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولارا في وقت سابق من الجلسة. كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60دولار للأوقية.



كان رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاجو أوستن جولسبي قد قال أمس الاثنين إنه يتوقع "تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلين" مع سعي المركزي الأمريكي إلى "هبوط هادئ" للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.



وتحظى تعليقات صناع السياسة في الولايات المتحدة لمتابعة وثيقة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية.



وبرر متحدثون آخرون في مجلس الاحتياطي أمس الاثنين، وعلى رأسهم رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الخطوة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.07 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1053.09 دولاراً للأوقية.- رويترز