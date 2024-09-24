اختتام أعمال مؤتمر الشارقة الدولي للدراسات العربية في أوروبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نخبة من الأكاديميين الأوروبيين أن الاهتمام باللغة العربية يزداد نتيجة العولمة والتبادل الثقافي، وأن تدريس الأدب العربي للطلاب غير الناطقين بالعربية يسهم في إثراء التراث الثقافي الأوروبي، مشيرين إلى أهمية توفير الخبراء المتخصصين وتحديث الموارد التعليمية، ودمج الطلاب الأجانب مع المجتمع العربي لتعزيز تعلمهم للغة وفهمهم للثقافة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي من مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للدراسات العربية في أوروبا، الذي نظمه مجمع اللغة العربية بالشارقة في دارة الدكتور سلطان القاسمي، يومي 21-22 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين في عدد من الجامعات ومراكز البحث الأوروبية.
تم تقديم 23 دراسة وبحثا أكاديميا حول سبعة محاور للمؤتمر، وهي "تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها: تجارب وآفاق"، و"الحكايات العربية في الغرب: ألف ليلة وليلة، كليلة ودمنة، جحا، وغيرها"، و"الترجمة والتواصل الحضاري"، و"ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية: الواقع والآفاق"، صورة العربي في أدب الرحلات وكتب الجغرافيين الأوروبيين" و"اللغة العربية والتكنولوجيا المعاصرة"، و"المخطوطات العربية في أوروبا".
وعكست قائمة المتحدثين وأصحاب الدراسات والأبحاث المشاركة في المؤتمر جهود الشارقة في توحيد الجهود العالمية لخدمة اللغة العربية ومناقشة تحديات انتشارها وتعليمها في العالم، حيث ضمّت قائمة الدول المشاركة كلا من: روسيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وتركيا. كما كانت كازاخستان، رومانيا، صربيا والدنمارك من بين المشاركين، إضافة إلى إسبانيا، بولندا والنرويج، ومن الدول المشاركة أيضا كرواتيا واليونان.
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