اختتام أعمال مؤتمر الشارقة الدولي للدراسات العربية في أوروبا

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد نخبة من الأكاديميين الأوروبيين أن الاهتمام باللغة العربية يزداد نتيجة العولمة والتبادل الثقافي، وأن تدريس الأدب العربي للطلاب غير الناطقين بالعربية يسهم في إثراء التراث الثقافي الأوروبي، مشيرين إلى أهمية توفير الخبراء المتخصصين وتحديث الموارد التعليمية، ودمج الطلاب الأجانب مع المجتمع العربي لتعزيز تعلمهم للغة وفهمهم للثقافة.



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي من مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للدراسات العربية في أوروبا، الذي نظمه مجمع اللغة العربية بالشارقة في دارة الدكتور سلطان القاسمي، يومي 21-22 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين في عدد من الجامعات ومراكز البحث الأوروبية.



تم تقديم 23 دراسة وبحثا أكاديميا حول سبعة محاور للمؤتمر، وهي "تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها: تجارب وآفاق"، و"الحكايات العربية في الغرب: ألف ليلة وليلة، كليلة ودمنة، جحا، وغيرها"، و"الترجمة والتواصل الحضاري"، و"ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية: الواقع والآفاق"، صورة العربي في أدب الرحلات وكتب الجغرافيين الأوروبيين" و"اللغة العربية والتكنولوجيا المعاصرة"، و"المخطوطات العربية في أوروبا".



وعكست قائمة المتحدثين وأصحاب الدراسات والأبحاث المشاركة في المؤتمر جهود الشارقة في توحيد الجهود العالمية لخدمة اللغة العربية ومناقشة تحديات انتشارها وتعليمها في العالم، حيث ضمّت قائمة الدول المشاركة كلا من: روسيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وتركيا. كما كانت كازاخستان، رومانيا، صربيا والدنمارك من بين المشاركين، إضافة إلى إسبانيا، بولندا والنرويج، ومن الدول المشاركة أيضا كرواتيا واليونان.