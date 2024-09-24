تفاصيل مهرجان تخيّل في دورته الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان "تخيّل" بالشراكة الحقيقية بين وزارة الثقافة، وأمانة عمان وحكمت الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان، يوم الجمعة المقبل، 27 سبتمبر 2024، من الساعة السادسة مساءً حتى العاشرة ليلاً في حديقة المتحف الوطني للفنون الجميلة ومسرح أسامة المشيني في اللويبدة.
وتُقدّم خلال المهرجان فعاليات عائلية متنوعة مجانية للجمهور. تتضمن عروضًا ترفيهية ثقافية وفنية مميزه وهادفة من شأنها تفعيل الدور الثقافي والفني في الاردن وخاصة في حي اللويبدة.
ومن أبرز الفعاليات، رسم أكبر جدارية في حديقة المتحف للفنان سهيل بقاعين بمشاركة الجمهور. وبعد اكتمال الجدارية سيتم عملها على شكل لوحات،وتعرض في جاليري مهنّا الدرة في مسرح أسامة المشيني، ليعود ريع بيعها لدعم الأعمال الخيرية.
وقال ماهر قدورة مؤسس مبادرة حكمت الثقافة ومؤسسة الجود للرعاية العلمية: "من خلال مهرجان (تخيل) نعمل على تنفيذ فعاليات ثقافية عديدة لتشجيع الإبداع والترويج له لمختلف الأجيال ولتكون اللويبدة رمزا من رموز الثقافة في أنحاء المعمورة في هذا الوطن الغالي على قلوبنا. كما نحرص على توفير الأجواء العائلية في الفاعليات لقضاء أوقات مليئة بالمتعة والفائدة للجميع، فالمواطن الاردني يبحث دوما عن الفائدة والمعلومة وتفاعله مع هذه الأجواء دليل على وعي وحاجة لمثل مهرجان (تخيل) الذي شكل ظاهرة حضارية مهمة في سماء عمان وعمل حراكا ملحوظا في الآونة الأخيرة"
وأكد قدوره أن تجربة تخيل تثبت لنا نجاح عملية الشراكات وعدم الخوف من أخذ خطوات وخوض التجارب في حال توفرت الموهبة فالشجاعة رفيقة الإبداع.
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