تفاصيل مهرجان تخيّل في دورته الثالثة

وتُقدّم خلال المهرجان فعاليات عائلية متنوعة مجانية للجمهور. تتضمن عروضًا ترفيهية ثقافية وفنية مميزه وهادفة من شأنها تفعيل الدور الثقافي والفني في الاردن وخاصة في حي اللويبدة.



ومن أبرز الفعاليات، رسم أكبر جدارية في حديقة المتحف للفنان سهيل بقاعين بمشاركة الجمهور. وبعد اكتمال الجدارية سيتم عملها على شكل لوحات،وتعرض في جاليري مهنّا الدرة في مسرح أسامة المشيني، ليعود ريع بيعها لدعم الأعمال الخيرية.



وقال ماهر قدورة مؤسس مبادرة حكمت الثقافة ومؤسسة الجود للرعاية العلمية: "من خلال مهرجان (تخيل) نعمل على تنفيذ فعاليات ثقافية عديدة لتشجيع الإبداع والترويج له لمختلف الأجيال ولتكون اللويبدة رمزا من رموز الثقافة في أنحاء المعمورة في هذا الوطن الغالي على قلوبنا. كما نحرص على توفير الأجواء العائلية في الفاعليات لقضاء أوقات مليئة بالمتعة والفائدة للجميع، فالمواطن الاردني يبحث دوما عن الفائدة والمعلومة وتفاعله مع هذه الأجواء دليل على وعي وحاجة لمثل مهرجان (تخيل) الذي شكل ظاهرة حضارية مهمة في سماء عمان وعمل حراكا ملحوظا في الآونة الأخيرة"



وأكد قدوره أن تجربة تخيل تثبت لنا نجاح عملية الشراكات وعدم الخوف من أخذ خطوات وخوض التجارب في حال توفرت الموهبة فالشجاعة رفيقة الإبداع.