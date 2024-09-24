كيف تدرب عقلك على تناول الأطعمة الصحية؟

MENAFN - Alghad Newspaper)في هذا السياق، قالت عالمة النفس كيمبرلي ويلسون، لمجلة ((نيوزويك)) الأميركية، إن هناك طريقة لتدريب عقولنا وإقناعها بتناول نظام غذائي صحي.



وأوضحت قائلة: ((غالباً ما يجري تحديد عاداتنا الغذائية منذ سن الثانية أو الثالثة، حيث تصبح الطريقة التي نأكل بها واختياراتنا للطعام ثابتة بشكل لا يُصدَّق بعد ذلك.

لذا فإن تغيير العادات الغذائية يمكن أن يكون تحدياً كبيراً للأشخاص. لكن في الوقت نفسه، كلما طالت مدة تخلِّيك عن عادةٍ ما، قلَّ تفكير عقلك فيها.

"يحب عقلك عدم الاضطرار للتفكير في الأشياء؛ لأنه يوفر الطاقة".



وتابعت ويلسون: ((يتطلب تغيير العادة، وخصوصاً تلك الراسخة، قدراً هائلاً من الطاقة.

لذا فإن المقاومة والصعوبة في البداية شيء طبيعي جداً. بعبارة أخرى، إذا كنت تكافح للالتزام بعادات جديدة، فهذا لا يعني أنك غير متحمس أو أنك كسول، بل يعني أن عقلك يبذل الجهد للتغيير.

"وكلما طالت مدة التزامك بالأمر، أصبح الأمر أكثر اعتيادية، وأصبح الأمر أسهل، وفي النهاية يصبح عادة لا داعي للتفكير فيها".



ونصحت عالمة النفس الأشخاص بعدم بدء اتباع نظام غذائي صحي إذا كانوا يعانون بعض المشكلات، مثل اضطرابات النوم أو التغذية، أو أثناء مواجهة تحديات كبيرة في حياتهم الشخصية أو العملية؛ لأن هذا الأمر قد يأتي بنتائج عكسية ويعوق خطط تناولهم الأطعمة الصحية للأبد.



كما أكدت أهمية أن يقوم الأشخاص بتتبع التقدم الذي يحرزونه في هذا الشأن أولاً بأول، وملاحظة تأثير الأمر على أوزانهم وصحتهم الجسدية والعقلية.



وأوضحت قائلة: ((إن تتبع تقدمك وتطورك في إنجاز شيء يمكن أن يوفر ردود فعل واقعية وملموسة لا يمكن لعقلك تجاهلها. ويمكن أن يساعدك هذا في اكتساب مزيد من الثقة في نفسك حتى تتمكن من المُضي قدماً)).



وفي الشهر الماضي، أكدت دراسة علمية أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة في منتصف العمر، يمكنه تحسين الصحة العقلية والجسدية والمعرفية بعد عقود.



كما توصلت دراسة، أُجريت العام الماضي، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يضيف ما يقرب من 10 سنوات إلى عمر الأشخاص.-(وكالات)