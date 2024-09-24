كيف تدرب عقلك على تناول الأطعمة الصحية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يرتبط اتباع نظام غذائي مفيد وتناول الأطعمة الصحية في عقول كثير منا بـ((الحرمان))، وقد يصل الأمر بالبعض إلى الشعور بالاكتئاب من عدم إمكانية تناول الأطعمة اللذيذة الشهية التي يحبونها بحرية.
في هذا السياق، قالت عالمة النفس كيمبرلي ويلسون، لمجلة ((نيوزويك)) الأميركية، إن هناك طريقة لتدريب عقولنا وإقناعها بتناول نظام غذائي صحي.
وأوضحت قائلة: ((غالباً ما يجري تحديد عاداتنا الغذائية منذ سن الثانية أو الثالثة، حيث تصبح الطريقة التي نأكل بها واختياراتنا للطعام ثابتة بشكل لا يُصدَّق بعد ذلك.
لذا فإن تغيير العادات الغذائية يمكن أن يكون تحدياً كبيراً للأشخاص. لكن في الوقت نفسه، كلما طالت مدة تخلِّيك عن عادةٍ ما، قلَّ تفكير عقلك فيها.
"يحب عقلك عدم الاضطرار للتفكير في الأشياء؛ لأنه يوفر الطاقة".
وتابعت ويلسون: ((يتطلب تغيير العادة، وخصوصاً تلك الراسخة، قدراً هائلاً من الطاقة.
لذا فإن المقاومة والصعوبة في البداية شيء طبيعي جداً. بعبارة أخرى، إذا كنت تكافح للالتزام بعادات جديدة، فهذا لا يعني أنك غير متحمس أو أنك كسول، بل يعني أن عقلك يبذل الجهد للتغيير.
"وكلما طالت مدة التزامك بالأمر، أصبح الأمر أكثر اعتيادية، وأصبح الأمر أسهل، وفي النهاية يصبح عادة لا داعي للتفكير فيها".
ونصحت عالمة النفس الأشخاص بعدم بدء اتباع نظام غذائي صحي إذا كانوا يعانون بعض المشكلات، مثل اضطرابات النوم أو التغذية، أو أثناء مواجهة تحديات كبيرة في حياتهم الشخصية أو العملية؛ لأن هذا الأمر قد يأتي بنتائج عكسية ويعوق خطط تناولهم الأطعمة الصحية للأبد.
كما أكدت أهمية أن يقوم الأشخاص بتتبع التقدم الذي يحرزونه في هذا الشأن أولاً بأول، وملاحظة تأثير الأمر على أوزانهم وصحتهم الجسدية والعقلية.
وأوضحت قائلة: ((إن تتبع تقدمك وتطورك في إنجاز شيء يمكن أن يوفر ردود فعل واقعية وملموسة لا يمكن لعقلك تجاهلها. ويمكن أن يساعدك هذا في اكتساب مزيد من الثقة في نفسك حتى تتمكن من المُضي قدماً)).
وفي الشهر الماضي، أكدت دراسة علمية أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة في منتصف العمر، يمكنه تحسين الصحة العقلية والجسدية والمعرفية بعد عقود.
كما توصلت دراسة، أُجريت العام الماضي، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يضيف ما يقرب من 10 سنوات إلى عمر الأشخاص.-(وكالات)
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