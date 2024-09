وفقا للأطباء.. هذه أفضل الطرق للتخلص من دهون البطن المتدلية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

ليس من السهل مشاهدة نمو الجزء الأوسط من البطن والذي قدي يكون غير صحي أكثر مما قد تدركه.

نعلم جميعًا أن الكثير من الدهون ضارة ، لكن الوزن الزائد حول محيط الخصر لديك يضر بالصحة بشكل خاص لأنه يشير إلى أن لديك دهونًا حشوية، وفقا لما جاء في موقع eat this not that .

و"الدهون الحشوية الزائدة خطيرة لأنها تطلق إشارات كيميائية تسمى السيتوكينات التي تثير الالتهاب في جميع أنحاء الجسم" ، هذا ما قاله الدكتور ويليام لي ، المؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب " at to Beat Your Diet: Burn Fat, Heal Your Metabolism, and Live Longer tells us." ويليام لي قال: "الكثير من الالتهابات الناتجة عن الدهون الحشوية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع هرمونات مثل الأنسولين ، وهذه إشارة إلى أن عملية الأيض لديك ترزخ تحت الضغط. ومن المعروف أن ارتفاع الأنسولين في الدم هو عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي ، وقد ثبت أيضًا أنه يضاعف الخطر من الموت بسبب السرطان بسبب إشارة سرطانية تسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) ".

على عكس الدهون تحت الجلد التي يمكنك الشعور بها ولمسها ، لا يمكنك رؤية الدهون الحشوية. إنها مخفية في أعماق بطنك وتلتف حول أعضائك الحيوية ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ويضيف الدكتور لي: "ترتبط الدهون الحشوية المفرطة أيضًا بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة ارتفاع ضغط الدم الذي بسبب تلف بطانة الأوعية الدموية". والدهون الحشوية الزائدة مرتبطة بحالة تسمى" مرض السكري الخالي من الدهون " حيث يبدو الفرد مشذبًا ولائقا جسديًا ولكن لديه كميات متصاعدة من الدهون في أعماق بطنه)).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد المشكلات الصحية الأساسية أيضًا من خطر الإصابة بالدهون الحشوية. يقول تومي ميتشل ، طبيب الأسرة المعتمد من البورد مع استراتيجيات العافية الشاملة: ((يعرف الكثير من الناس العواقب الصحية للكثير من الدهون في الجسم، وخاصة الدهون الحشوية)).

"لسوء الحظ، لا يدرك الكثيرون أن بعض الظروف يمكن أن تساهم في زيادة الدهون الحشوية.

على سبيل المثال، أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية هم أكثر عرضة لاكتساب وزن زائد من نظرائهم الأصحاء. ي

مكن أن يؤدي التعرض المطول لهذه الحالات إلى مزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض ذات الصلة، مما يجعل الفحوصات المنتظمة مع الطبيب ضرورية للصحة العامة.

ماذا تعرف عن دهون البطن؟

يخبرنا الدكتور لي، "هناك أنواع مختلفة من دهون البطن. يوجد نوع واحد يسمى الدهون تحت الجلد التي تتواجد تحت سطح بشرتك ويمكن رؤيته بسهولة.

التي تمسكها حين تقرص جلدك بمقدرا انش، وهي الدهون المتدلية، ومنظرها ليس ممتعا للعين لكنها نوع غير ضار من الدهون. النوع الآخر هو الدهون الحشوية.

يتم دفن هذا النوع من الدهون في أعماق بطنك، وتلتف الدهون حول أعضائك الداخلية.

القليل من الدهون الحشوية أمر طبيعي، لكن الكثير منها خطير جدًا على صحتك لأنه يلقي بعملية التمثيل الغذائي في حالة من الفوضى.

إذا كان بطنط بتمدد ويتدلى للأمام، فقد يكون لديك الكثير من الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية مما يؤدي إلى بروز بطنك ".

وتوضح نانسي ميتشل، الممرضة المسجلة في مركز المساعدة على العيش ، "هناك علاقة مباشرة بين الإجهاد المزمن وزيادة الدهون الحشوية. تشجع زيادة هرمونات التوتر في الدم - وخاصة الكورتيزول - على تخزين الدهون في البطن.

لكن الدهون الحشوية لا تغير المظهر الجسدي فحسب، بل يمكن أن تدمر عملية التمثيل الغذائي. الدهون هي موقع تخزين الهرمونات ؛ لذلك كلما زادت الدهون المخزنة في البطن، زاد عدد الهرمونات المتاحة لإفرازها في مجرى الدم.. هذا غالبا ما يسبب اختلالات هرمونية وخراب في التمثيل الغذائي على المدى الطويل".

7-9 ساعات من النوم الجيد يقلل الدهون الحشوية

يخبرنا الدكتور ميتشل، "النوم لا يقل أهمية عن النظام الغذائي والتمارين للحفاظ على صحة جيدة.

لسوء الحظ، لا يحصل الكثير منا على النوم الذي نحتاجه باستمرار - مما يؤدي إلى عوامل صحية سيئة بمرور الوقت.

ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة مخاطر الدهون في البطن والدهون الحشوية، والتي قد يكون من الصعب تقليلها حتى مع النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

لحسن الحظ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة هو طريقة بسيطة لتقليل مخاطر هذه الحالات وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالحرمان من النوم.

لذلك إذا كنت تبحث عن استراتيجية أخرى لتقليل الدهون الحشوية دون تجديد نظامك الغذائي أو الخضوع لبرامج تمارين مكثفة، فإن ضمان حصولك على قسط كافٍ من النوم هو أفضل رهان لك! "

فيما "يُظهر بحث جديد من Mayo Clini أن قلة النوم الكافي جنبًا إلى جنب مع الوصول المجاني إلى الطعام يزيد من استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي تراكم الدهون، وخاصة الدهون غير الصحية داخل البطن.

وأظهرت نتائج دراسة عشوائية تم التحكم بها بقيادة نعيمة كوفاسين، دكتورة ، باحثة طب القلب والأوعية الدموية في Mayo Clinic، أن قلة النوم الكافي أدت إلى زيادة بنسبة 9٪ في إجمالي منطقة دهون البطن وزيادة بنسبة 11٪ في دهون البطن الحشوية، مقارنة بالنوم المتحكم.

تترسب الدهون الحشوية في أعماق البطن حول الأعضاء الداخلية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والأيض. "

تناول الطعام بانتباه

وفقًا للدكتور ميتشل، "يتم التعرف بشكل متزايد على تناول الطعام بعناية على أنه يمنع زيادة الوزن ويخفف التوتر.

إن قضاء بعض الوقت في تذوق وجباتك ومضغها بشكل كافٍ يعزز كفاءة الجهاز الهضمي وامتصاص المغذيات ويمكن أن يساعدك أيضًا على تقليل الدهون الحشوية. التباطؤ أثناء تناول الطعام، وتذوق النكهات، والانتباه إلى مدى امتلاء جسمك، كلها مكونات مهمة للغاية للأكل اليقظ التي يمكن أن تساهم في تحقيق توازن مدى الحياة بين الصحة والعافية.

إن تناول الطعام ببطء وبشكل متعمد يجعل تجربة الأكل أكثر متعة وهو أيضًا مفيد للصحة البدنية على المدى الطويل.

لذا، في المرة القادمة التي تحضر فيها وجبة أو تستمتع بها، خذ وقتك معها - انتبه إلى مذاقها ورائحتها - تذوق كل قضمة! في دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسك و نُشرت على الإنترنت في مجلة السمنة ، أدى تناول الطعام بعناية مع تقليل التوتر إلى منع زيادة الوزن دون اتباع نظام غذائي.

قالت جينيفر دوبنمير ، باحثة UCSF، الحاصلة على درجة الدكتوراه، من مركز أوشر- Osher للطب التكاملي:. "إذا تمكنت أولاً من التعرف على ما تشعر به قبل أن تتصرف ، فلديك فرصة أكبر لاتخاذ قرار أكثر حكمة."

توقف عن تناول الكربوهيدرات المكررة

يقول الدكتور محمود كارا، دكتوراه في الطب الباطني، "الدهون الحشوية هي أكثر من مجرد فقدان الدهون حول المعدة للحصول على هذا المظهر" المتناغم".

في الواقع، يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص بطن مسطح ولا يزال لديهم مستويات غير صحية من الدهون الحشوية.

ليس من الصعب فقدان الدهون الحشوية، وهناك مجموعة متنوعة من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لاستهداف هذا النوع من الدهون.

الأول هو الطعام الذي تتناوله. وقد أشارت الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يكون فعالاً في تقليل الدهون الحشوية.

قد يبدو هذا مخالفًا لما يعتقده الناس ، حيث يفترض الكثيرون أن اتباع نظام غذائي قليل الدسم هو وسيلة للتخلص من الدهون.

في الواقع ، يمكن لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات المكررة أن يضع جسمك في حالة من "الكيتوزيه" ويمكن أن يكون وسيلة فعالة لتنظيم السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

من خلال القيام بذلك، يكون جسمك قادرًا على التركيز أكثر على إجراء عمليات التمثيل الغذائي، إحداها تكسير الدهون للحصول على الطاقة. عندما ننظر إلى النظام الغذائي، من المهم أيضًا النظر إلى ما يجب أن نتجنبه.

يمكن أن تساهم الأطعمة عالية السكر والمكررة والدهون المتحولة وكذلك الكحول في زيادة الالتهاب في الجسم بالإضافة إلى صعوبة فقدان الوزن والدهون بشكل عام.

لذلك، من أجل فقدان الدهون الحشوية، من المفيد تجنب هذه الأطعمة. بالإضافة إلى النظام الغذائي، فإن ممارسة الرياضة هي طريقة أخرى لفقدان الدهون الحشوية. "

قلل من السعرات الحرارية وحافظ على نشاطك

يوضح الدكتور لي، "الحفاظ على النشاط البدني وتقليل تناول السعرات الحرارية هما أهم خطوتين يجب اتخاذهما لفقدان دهون البطن.

لكن هناك خطوات أخرى أيضًا منها؛ حماية ميكروبيوم أمعائك أمر مهم للغاية. تساعد بكتيريا الأمعاء الصحية على تهيئة عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك وعندما تتعرض البكتيريا للاضطراب (وهي حالة تسمى خلل الحركة)، يمكن أن ينتشر التمثيل الغذائي لديك وتبدأ دهون البطن في النمو.

كما يجب أن تقلل من استهلاكك للأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على مواد حافظة صناعية وتلوين ونكهات.

هذه تضر ميكروبيوم أمعائك. ابتعد عن السكر المضاف مثل الصودا. حتى المحليات الصناعية يمكن أن تلحق الضرر ببكتيريا الأمعاء الصحية. ومن الطرق الأخرى لمساعدة جسمك على إنقاص الوزن هي عدم الإفراط في تناول الأطعمة (لا توجد مساعدات ثانية)، وتخطي وجبة أو اثنتين خلال الأسبوع (وعدم الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية)، والسماح لجسمك بالحرق أثناء عدم تناول الطعام (هذا هو الصيام ، والذي يحدث بشكل طبيعي بين عشية وضحاها أثناء النوم) ".

ويضيف ميتشل: "إن أفضل طريقة لفقدان دهون البطن هي الشروع في خطة إنقاص الوزن التي تتضمن نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن التمارين المكثفة ستدعم فقدان دهون البطن. في حين أن هذه التمارين قد تتعب عضلات البطن ، لن تحرق الكثير من السعرات الحرارية من تلقاء نفسها لإنقاص الوزن. ستحتاج إلى حرق ما يقرب من 3500 سعرة حرارية لتفقد رطل واحد فقط من الوزن.

لا تشغل تمارين البطن ما يكفي من العضلات بشكل عام لتشجيع نمو الأنسجة و زيادة حرق السعرات الحرارية.

إلى جانب ذلك ، ليس من الممكن تقليل الدهون. وهذا هو السبب في أننا نشجع الناس على التركيز على الجسم كله لفقدان الوزن. وإشراك العضلات الرئيسية في الجزء السفلي من الجسم ، مع تطوير قطع الجزء العلوي من الجسم سوف يدعم نمو العضلات وفقدان الدهون في وقت واحد ، ليس فقط في البطن ، ولكن في جميع أنحاء الجسم."

