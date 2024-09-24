وفقا للأطباء.. هذه أفضل الطرق للتخلص من دهون البطن المتدلية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

ليس من السهل مشاهدة نمو الجزء الأوسط من البطن والذي قدي يكون غير صحي أكثر مما قد تدركه.

نعلم جميعًا أن الكثير من الدهون ضارة ، لكن الوزن الزائد حول محيط الخصر لديك يضر بالصحة بشكل خاص لأنه يشير إلى أن لديك دهونًا حشوية، وفقا لما جاء في موقع eat this not that .

و"الدهون الحشوية الزائدة خطيرة لأنها تطلق إشارات كيميائية تسمى السيتوكينات التي تثير الالتهاب في جميع أنحاء الجسم" ، هذا ما قاله الدكتور ويليام لي ، المؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب " at to Beat Your Diet: Burn Fat, Heal Your Metabolism, and Live Longer tells us." ويليام لي قال: "الكثير من الالتهابات الناتجة عن الدهون الحشوية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع هرمونات مثل الأنسولين ، وهذه إشارة إلى أن عملية الأيض لديك ترزخ تحت الضغط. ومن المعروف أن ارتفاع الأنسولين في الدم هو عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي ، وقد ثبت أيضًا أنه يضاعف الخطر من الموت بسبب السرطان بسبب إشارة سرطانية تسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) ".

على عكس الدهون تحت الجلد التي يمكنك الشعور بها ولمسها ، لا يمكنك رؤية الدهون الحشوية. إنها مخفية في أعماق بطنك وتلتف حول أعضائك الحيوية ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ويضيف الدكتور لي: "ترتبط الدهون الحشوية المفرطة أيضًا بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة ارتفاع ضغط الدم الذي بسبب تلف بطانة الأوعية الدموية". والدهون الحشوية الزائدة مرتبطة بحالة تسمى" مرض السكري الخالي من الدهون " حيث يبدو الفرد مشذبًا ولائقا جسديًا ولكن لديه كميات متصاعدة من الدهون في أعماق بطنه)).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد المشكلات الصحية الأساسية أيضًا من خطر الإصابة بالدهون الحشوية. يقول تومي ميتشل ، طبيب الأسرة المعتمد من البورد مع استراتيجيات العافية الشاملة: ((يعرف الكثير من الناس العواقب الصحية للكثير من الدهون في الجسم، وخاصة الدهون الحشوية)).

"لسوء الحظ، لا يدرك الكثيرون أن بعض الظروف يمكن أن تساهم في زيادة الدهون الحشوية.

على سبيل المثال، أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية هم أكثر عرضة لاكتساب وزن زائد من نظرائهم الأصحاء. ي

مكن أن يؤدي التعرض المطول لهذه الحالات إلى مزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض ذات الصلة، مما يجعل الفحوصات المنتظمة مع الطبيب ضرورية للصحة العامة.

ماذا تعرف عن دهون البطن؟

يخبرنا الدكتور لي، "هناك أنواع مختلفة من دهون البطن. يوجد نوع واحد يسمى الدهون تحت الجلد التي تتواجد تحت سطح بشرتك ويمكن رؤيته بسهولة.

التي تمسكها حين تقرص جلدك بمقدرا انش، وهي الدهون المتدلية، ومنظرها ليس ممتعا للعين لكنها نوع غير ضار من الدهون. النوع الآخر هو الدهون الحشوية.

يتم دفن هذا النوع من الدهون في أعماق بطنك، وتلتف الدهون حول أعضائك الداخلية.

القليل من الدهون الحشوية أمر طبيعي، لكن الكثير منها خطير جدًا على صحتك لأنه يلقي بعملية التمثيل الغذائي في حالة من الفوضى.

إذا كان بطنط بتمدد ويتدلى للأمام، فقد يكون لديك الكثير من الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية مما يؤدي إلى بروز بطنك ".

وتوضح نانسي ميتشل، الممرضة المسجلة في مركز المساعدة على العيش ، "هناك علاقة مباشرة بين الإجهاد المزمن وزيادة الدهون الحشوية. تشجع زيادة هرمونات التوتر في الدم - وخاصة الكورتيزول - على تخزين الدهون في البطن.

لكن الدهون الحشوية لا تغير المظهر الجسدي فحسب، بل يمكن أن تدمر عملية التمثيل الغذائي. الدهون هي موقع تخزين الهرمونات ؛ لذلك كلما زادت الدهون المخزنة في البطن، زاد عدد الهرمونات المتاحة لإفرازها في مجرى الدم.. هذا غالبا ما يسبب اختلالات هرمونية وخراب في التمثيل الغذائي على المدى الطويل".

7-9 ساعات من النوم الجيد يقلل الدهون الحشوية

يخبرنا الدكتور ميتشل، "النوم لا يقل أهمية عن النظام الغذائي والتمارين للحفاظ على صحة جيدة.

لسوء الحظ، لا يحصل الكثير منا على النوم الذي نحتاجه باستمرار - مما يؤدي إلى عوامل صحية سيئة بمرور الوقت.

ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة مخاطر الدهون في البطن والدهون الحشوية، والتي قد يكون من الصعب تقليلها حتى مع النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

لحسن الحظ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة هو طريقة بسيطة لتقليل مخاطر هذه الحالات وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالحرمان من النوم.

لذلك إذا كنت تبحث عن استراتيجية أخرى لتقليل الدهون الحشوية دون تجديد نظامك الغذائي أو الخضوع لبرامج تمارين مكثفة، فإن ضمان حصولك على قسط كافٍ من النوم هو أفضل رهان لك! "

فيما "يُظهر بحث جديد من Mayo Clini أن قلة النوم الكافي جنبًا إلى جنب مع الوصول المجاني إلى الطعام يزيد من استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي تراكم الدهون، وخاصة الدهون غير الصحية داخل البطن.

وأظهرت نتائج دراسة عشوائية تم التحكم بها بقيادة نعيمة كوفاسين، دكتورة ، باحثة طب القلب والأوعية الدموية في Mayo Clinic، أن قلة النوم الكافي أدت إلى زيادة بنسبة 9٪ في إجمالي منطقة دهون البطن وزيادة بنسبة 11٪ في دهون البطن الحشوية، مقارنة بالنوم المتحكم.

تترسب الدهون الحشوية في أعماق البطن حول الأعضاء الداخلية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والأيض. "

تناول الطعام بانتباه

وفقًا للدكتور ميتشل، "يتم التعرف بشكل متزايد على تناول الطعام بعناية على أنه يمنع زيادة الوزن ويخفف التوتر.

إن قضاء بعض الوقت في تذوق وجباتك ومضغها بشكل كافٍ يعزز كفاءة الجهاز الهضمي وامتصاص المغذيات ويمكن أن يساعدك أيضًا على تقليل الدهون الحشوية. التباطؤ أثناء تناول الطعام، وتذوق النكهات، والانتباه إلى مدى امتلاء جسمك، كلها مكونات مهمة للغاية للأكل اليقظ التي يمكن أن تساهم في تحقيق توازن مدى الحياة بين الصحة والعافية.

إن تناول الطعام ببطء وبشكل متعمد يجعل تجربة الأكل أكثر متعة وهو أيضًا مفيد للصحة البدنية على المدى الطويل.

لذا، في المرة القادمة التي تحضر فيها وجبة أو تستمتع بها، خذ وقتك معها - انتبه إلى مذاقها ورائحتها - تذوق كل قضمة! في دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسك و نُشرت على الإنترنت في مجلة السمنة ، أدى تناول الطعام بعناية مع تقليل التوتر إلى منع زيادة الوزن دون اتباع نظام غذائي.

قالت جينيفر دوبنمير ، باحثة UCSF، الحاصلة على درجة الدكتوراه، من مركز أوشر- Osher للطب التكاملي:. "إذا تمكنت أولاً من التعرف على ما تشعر به قبل أن تتصرف ، فلديك فرصة أكبر لاتخاذ قرار أكثر حكمة."

توقف عن تناول الكربوهيدرات المكررة

يقول الدكتور محمود كارا، دكتوراه في الطب الباطني، "الدهون الحشوية هي أكثر من مجرد فقدان الدهون حول المعدة للحصول على هذا المظهر" المتناغم".

في الواقع، يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص بطن مسطح ولا يزال لديهم مستويات غير صحية من الدهون الحشوية.

ليس من الصعب فقدان الدهون الحشوية، وهناك مجموعة متنوعة من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لاستهداف هذا النوع من الدهون.

الأول هو الطعام الذي تتناوله. وقد أشارت الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يكون فعالاً في تقليل الدهون الحشوية.

قد يبدو هذا مخالفًا لما يعتقده الناس ، حيث يفترض الكثيرون أن اتباع نظام غذائي قليل الدسم هو وسيلة للتخلص من الدهون.

في الواقع ، يمكن لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات المكررة أن يضع جسمك في حالة من "الكيتوزيه" ويمكن أن يكون وسيلة فعالة لتنظيم السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

من خلال القيام بذلك، يكون جسمك قادرًا على التركيز أكثر على إجراء عمليات التمثيل الغذائي، إحداها تكسير الدهون للحصول على الطاقة. عندما ننظر إلى النظام الغذائي، من المهم أيضًا النظر إلى ما يجب أن نتجنبه.

يمكن أن تساهم الأطعمة عالية السكر والمكررة والدهون المتحولة وكذلك الكحول في زيادة الالتهاب في الجسم بالإضافة إلى صعوبة فقدان الوزن والدهون بشكل عام.

لذلك، من أجل فقدان الدهون الحشوية، من المفيد تجنب هذه الأطعمة. بالإضافة إلى النظام الغذائي، فإن ممارسة الرياضة هي طريقة أخرى لفقدان الدهون الحشوية. "

قلل من السعرات الحرارية وحافظ على نشاطك

يوضح الدكتور لي، "الحفاظ على النشاط البدني وتقليل تناول السعرات الحرارية هما أهم خطوتين يجب اتخاذهما لفقدان دهون البطن.

لكن هناك خطوات أخرى أيضًا منها؛ حماية ميكروبيوم أمعائك أمر مهم للغاية. تساعد بكتيريا الأمعاء الصحية على تهيئة عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك وعندما تتعرض البكتيريا للاضطراب (وهي حالة تسمى خلل الحركة)، يمكن أن ينتشر التمثيل الغذائي لديك وتبدأ دهون البطن في النمو.

كما يجب أن تقلل من استهلاكك للأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على مواد حافظة صناعية وتلوين ونكهات.

هذه تضر ميكروبيوم أمعائك. ابتعد عن السكر المضاف مثل الصودا. حتى المحليات الصناعية يمكن أن تلحق الضرر ببكتيريا الأمعاء الصحية. ومن الطرق الأخرى لمساعدة جسمك على إنقاص الوزن هي عدم الإفراط في تناول الأطعمة (لا توجد مساعدات ثانية)، وتخطي وجبة أو اثنتين خلال الأسبوع (وعدم الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية)، والسماح لجسمك بالحرق أثناء عدم تناول الطعام (هذا هو الصيام ، والذي يحدث بشكل طبيعي بين عشية وضحاها أثناء النوم) ".

ويضيف ميتشل: "إن أفضل طريقة لفقدان دهون البطن هي الشروع في خطة إنقاص الوزن التي تتضمن نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن التمارين المكثفة ستدعم فقدان دهون البطن. في حين أن هذه التمارين قد تتعب عضلات البطن ، لن تحرق الكثير من السعرات الحرارية من تلقاء نفسها لإنقاص الوزن. ستحتاج إلى حرق ما يقرب من 3500 سعرة حرارية لتفقد رطل واحد فقط من الوزن.

لا تشغل تمارين البطن ما يكفي من العضلات بشكل عام لتشجيع نمو الأنسجة و زيادة حرق السعرات الحرارية.

إلى جانب ذلك ، ليس من الممكن تقليل الدهون. وهذا هو السبب في أننا نشجع الناس على التركيز على الجسم كله لفقدان الوزن. وإشراك العضلات الرئيسية في الجزء السفلي من الجسم ، مع تطوير قطع الجزء العلوي من الجسم سوف يدعم نمو العضلات وفقدان الدهون في وقت واحد ، ليس فقط في البطن ، ولكن في جميع أنحاء الجسم."

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