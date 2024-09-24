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عصابة انتحلت شخصية براد بيت للاحتيال على نساء

9/24/2024 5:11:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص يشتبه تورطهم في الاحتيال على امرأتين في مبلغ 350 ألف دولار، من خلال انتحال شخصية النجم العالمي، براد بيت، عبر الإنترنت.


وقالت قوات الحرس المدني الإسبانية في بيان، الاثنين، إن المشتبه بهم تواصلوا مع السيدتين عبر صفحة إنترنت لمعجبي الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، وادعيا "بأنهما على علاقة عاطفية معه"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".


ثم شجّع أفراد العصابة، متظاهرين بأنهم بيت، المرأتين على الاستثمار في مشاريع مختلفة غير موجودة.


وتعرضت امرأة واحدة من منطقة الأندلس الجنوبية للاحتيال في مبلغ 189 ألف دولار ، بينما خسرت الأخرى من إقليم الباسك الشمالي 162 ألف دولار.


وقالت الشرطة: "لقد درس المجرمون الإلكترونيون، من أجل اصطياد الضحايا، شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن وأعدوا ملفا نفسيا لهن، مكتشفين بذلك أن لكلتا المرأتين شخصية ضعيفة، وتفتقران إلى العاطفة وفي حالة اكتئاب".


وتابع بيان للشرطة، "كما استخدم المجرمون منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني مع المرأتين حتى وصلتا إلى نقطة اعتقدتا فيها أنهما يتحدثان عبر واتساب مع براد بيت نفسه، الذي وعدهما بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك".


واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص في منطقة الأندلس الجنوبية، بمن فيهم الزعماء المشتبه بهم للمجموعة.


وداهموا خمسة منازل كجزء من عملياتهم، وصادروا عدة هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر ومذكرة "كُتبت فيها العبارات التي استخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم".
وتمكن الضباط من استرداد 91 ألف دولار تم الاحتيال بها من المرأتين.- وكالات

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