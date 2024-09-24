وادي الأردن.. جاهزية أنظمة مراقبة المياه قبيل الموسم المطري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- مع قرب حلول الموسم الشتوي الحالي 2024 – 2025، أكدت سلطة وادي الأردن جاهزية أنظمة الرقابة المرتبطة بمصادر المياه في المنطقة، سواء كانت سدودا أم قناة الملك عبد الله، وفق أمينها العام هشام الحيصة.
وقال الحيصة، في تصريحات لـ "الغد"، إن أنظمة مراقبة مصادر المياه المرتبطة بمركز التحكم التابع لسلطة وادي الأردن (SCADA) في دير علّا، بالإضافة لأنظمة مركز السيطرة في وزارة المياه والري، "مفعّلة على مدار الساعة".
وأشار الأمين العام لـ "وادي الأردن" إلى استمرارية العمل على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وذلك ضمن تطوير أنظمة المراقبة"، والتي ترتبط بدورها بنظام (سكادا) بالإضافة لكاميرات المراقبة لمصادر المياه، من سدود وقناة.
وبين الحيصة أن تلك الإجراءات تندرج ضمن أهداف الخطة التنفيذية لسلطة وادي الأردن والمنبثقة عن أهدافها وخطتها الإستراتيجية للفترة 2024 – 2026، والتي جرت صياغتها أساسا بالتشارك مع أصحاب المصلحة استنادا للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 – 2040.
وأكدت الخطة الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2024 – 2026 في محورها حول البدائل والتوجهات الإستراتيجية المنبثقة عن مصفوفة التحليل الرباعي، ضرورة "تعزيز الرقابة على المصادر المائية بتفعيل الأنظمة اللازمة لذلك".
وتستند خطة الشتاء لإجراءات تتضمن متابعة منشآت السدود عبر ربطها إلكترونيا بالمركز، ومتابعة كميات المياه المتدفقة نحوها، وذلك إلى جانب مراقبة الكاميرات لمنشآت السدود، والتي تشمل أيضا منظومة متكاملة من أعمال التنسيق بين إدارات السدود مع إدارات التشغيل والصيانة، وخاصة خلال فترات توقعات الأرصاد الجوية بحلول حالة منخفض جوي أو حالة عدم استقرار جوي، حيث يتم تطبيقها على شكل نظام ودوام كامل وعلى ساعات متواصلة وبالتنسيق مع كافة الكوادر المعنية.
ويعد مركز التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)، هو المركز العصبي لسلطة وادي الأردن، حيث يمكن عبر النظام مراقبة البنية التحتية والتحكم فيها في جميع أنحاء المنطقة، مما يضمن التشغيل السلس وتقديم خدمات الري ومياه الشرب إلى مزارع وادي الأردن والمقيمين.
وما تزال تداعيات التغيرات المناخية التي باتت أشكالها أكثر تطرفا خلال المواسم الشتوية الأخيرة في مختلف مناطق المملكة، ما بين هطولات مطرية غزيرة ومضية، وأخرى متذبذبة التوزيع مقابل جفاف عانته مواسم شتوية أخرى، تستدعي ضرورة إعادة النظر في خطط طوارئ قطاع المياه والسدود، وفق تصريحات سابقة لخبراء في القطاع المائي.
وتنامت الدعوات إزاء أهمية إجراء دراسات حديثة ترتبط بأهمية استثمار أكبر حجم ممكن من الهطولات المطرية من جهة، والمضي بتحديث خطة طوارئ شاملة تتضمن أنظمة إنذار مبكرة تلافيا لأي ضرر محتمل، تتضمن تركيب أجهزة إنذار مبكر خاصة للفيضانات على مجاري مياه الأمطار، استعدادا لأي ظروف طارئة قد تشهدها السدود خلال المواسم المطرية نتيجة التغيرات المناخية، علما أن وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن تقوم بالمضي فيه مليّا.
وتستند أيضا الخطة الإستراتيجية لـ "وادي الأردن" لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033 والمحاور والأولويات الوطنية الخاصة بقطاع المياه والمتصلة بسلطة وادي الأردن، بالإضافة للخطط الرئيسية والإستراتيجيات ذات الصلة، والبيانات الموثوقة، والاتفاقيات المحلية والدولية، ونقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر الداخلية لسلطة وادي الأردن.
وذلك إلى جانب العوامل الخارجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية المؤثرة على سلطة وادي الأردن، والأهداف المنصوص عليها في قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته.
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