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وادي الأردن.. جاهزية أنظمة مراقبة المياه قبيل الموسم المطري

9/24/2024 5:11:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- مع قرب حلول الموسم الشتوي الحالي 2024 – 2025، أكدت سلطة وادي الأردن جاهزية أنظمة الرقابة المرتبطة بمصادر المياه في المنطقة، سواء كانت سدودا أم قناة الملك عبد الله، وفق أمينها العام هشام الحيصة.
وقال الحيصة، في تصريحات لـ "الغد"، إن أنظمة مراقبة مصادر المياه المرتبطة بمركز التحكم التابع لسلطة وادي الأردن (SCADA) في دير علّا، بالإضافة لأنظمة مركز السيطرة في وزارة المياه والري، "مفعّلة على مدار الساعة".
وأشار الأمين العام لـ "وادي الأردن" إلى استمرارية العمل على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وذلك ضمن تطوير أنظمة المراقبة"، والتي ترتبط بدورها بنظام (سكادا) بالإضافة لكاميرات المراقبة لمصادر المياه، من سدود وقناة.
وبين الحيصة أن تلك الإجراءات تندرج ضمن أهداف الخطة التنفيذية لسلطة وادي الأردن والمنبثقة عن أهدافها وخطتها الإستراتيجية للفترة 2024 – 2026، والتي جرت صياغتها أساسا بالتشارك مع أصحاب المصلحة استنادا للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 – 2040.
وأكدت الخطة الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2024 – 2026 في محورها حول البدائل والتوجهات الإستراتيجية المنبثقة عن مصفوفة التحليل الرباعي، ضرورة "تعزيز الرقابة على المصادر المائية بتفعيل الأنظمة اللازمة لذلك".
وتستند خطة الشتاء لإجراءات تتضمن متابعة منشآت السدود عبر ربطها إلكترونيا بالمركز، ومتابعة كميات المياه المتدفقة نحوها، وذلك إلى جانب مراقبة الكاميرات لمنشآت السدود، والتي تشمل أيضا منظومة متكاملة من أعمال التنسيق بين إدارات السدود مع إدارات التشغيل والصيانة، وخاصة خلال فترات توقعات الأرصاد الجوية بحلول حالة منخفض جوي أو حالة عدم استقرار جوي، حيث يتم تطبيقها على شكل نظام ودوام كامل وعلى ساعات متواصلة وبالتنسيق مع كافة الكوادر المعنية.
ويعد مركز التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)، هو المركز العصبي لسلطة وادي الأردن، حيث يمكن عبر النظام مراقبة البنية التحتية والتحكم فيها في جميع أنحاء المنطقة، مما يضمن التشغيل السلس وتقديم خدمات الري ومياه الشرب إلى مزارع وادي الأردن والمقيمين.
وما تزال تداعيات التغيرات المناخية التي باتت أشكالها أكثر تطرفا خلال المواسم الشتوية الأخيرة في مختلف مناطق المملكة، ما بين هطولات مطرية غزيرة ومضية، وأخرى متذبذبة التوزيع مقابل جفاف عانته مواسم شتوية أخرى، تستدعي ضرورة إعادة النظر في خطط طوارئ قطاع المياه والسدود، وفق تصريحات سابقة لخبراء في القطاع المائي.
وتنامت الدعوات إزاء أهمية إجراء دراسات حديثة ترتبط بأهمية استثمار أكبر حجم ممكن من الهطولات المطرية من جهة، والمضي بتحديث خطة طوارئ شاملة تتضمن أنظمة إنذار مبكرة تلافيا لأي ضرر محتمل، تتضمن تركيب أجهزة إنذار مبكر خاصة للفيضانات على مجاري مياه الأمطار، استعدادا لأي ظروف طارئة قد تشهدها السدود خلال المواسم المطرية نتيجة التغيرات المناخية، علما أن وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن تقوم بالمضي فيه مليّا.
وتستند أيضا الخطة الإستراتيجية لـ "وادي الأردن" لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033 والمحاور والأولويات الوطنية الخاصة بقطاع المياه والمتصلة بسلطة وادي الأردن، بالإضافة للخطط الرئيسية والإستراتيجيات ذات الصلة، والبيانات الموثوقة، والاتفاقيات المحلية والدولية، ونقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر الداخلية لسلطة وادي الأردن.
وذلك إلى جانب العوامل الخارجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية المؤثرة على سلطة وادي الأردن، والأهداف المنصوص عليها في قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته.

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