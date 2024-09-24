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أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الجمعة

9/24/2024 5:11:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الخميس، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ويبقى الطقس يوم الجمعة، خريفيا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات ما بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 15, وفي مناطق البادية 33 - 17, وفي مناطق السهول 30 - 19, وفي الأغوار الشمالية 36 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 27، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 26 درجة مئوية.- (بترا)

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