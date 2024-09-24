الخارجية تجدد دعوتها للأردنيين بمغادرة لبنان فورا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، وزارة الخارجية الأردنية تتابع من خلال الخطوط الساخنة أوضاع الأردنيين المتواجدين في لبنان وتجدد دعوتها لهم بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور حفاظا على سلامتهم ولضمان وصولهم الى أرض الوطن منوها الى أن جميع الأردنيين في لبنان بخير.
وقال السفير القضاة عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن 1199 مواطنا اردنيا في لبنان و2541 مرافقا من جنسيات اخرى سجلوا على منصة الخارجية منذ بدء الأزمة، حيث تشير الاحصائية التي وصلت للخارجية الى ان هناك 2600 مواطن في لبنان بينما نعتقد أن العدد الفعلي هو 4 الاف مواطن ولكن ظروف التسجيل في لبنان صعبة.
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="ar/embassy/Beirut/form" href="" .
والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
.الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
.وحدة مركز العمليات في الوزارة:
.00962799562903
.00962799562471
.00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
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