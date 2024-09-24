الخارجية تجدد دعوتها للأردنيين بمغادرة لبنان فورا



وقال السفير القضاة عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن 1199 مواطنا اردنيا في لبنان و2541 مرافقا من جنسيات اخرى سجلوا على منصة الخارجية منذ بدء الأزمة، حيث تشير الاحصائية التي وصلت للخارجية الى ان هناك 2600 مواطن في لبنان بينما نعتقد أن العدد الفعلي هو 4 الاف مواطن ولكن ظروف التسجيل في لبنان صعبة.



وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="ar/embassy/Beirut/form" href="" .



والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:



.الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.



.وحدة مركز العمليات في الوزارة:



.00962799562903

.00962799562471

.00962799562193



أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]