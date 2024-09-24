العراق: استمرار العدوان على لبنان سيوسع رقعة الصراع بالمنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبر العراق، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة، محذراً من أن استمرار العدوان على لبنان دون وجود ضغوط دولية قد يؤدي إلى تفاقم الحرب.
وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في بيان، عن قلق العراق من مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة، محذراً من أن استمرار العدوان على لبنان دون وجود ضغوط دولية قد يؤدي إلى تفاقم الحرب.
وأضاف أن هناك فشلاً دولياً في التعامل مع الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، مبينا ان المنطقة بأسرها "تحت النار".
وقال "نحن في تواصل مستمر مع العواصم العربية والدول المؤثرة على الساحة الدولية، ونحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات".- (بترا)
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