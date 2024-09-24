العراق: استمرار العدوان على لبنان سيوسع رقعة الصراع بالمنطقة



وعبر نائب رئيس الوزراء الخارجية العراقي فؤاد حسين، في بيان، عن قلق العراق من مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة، محذراً من أن استمرار العدوان على لبنان دون وجود ضغوط دولية قد يؤدي إلى تفاقم الحرب.



وأضاف أن هناك فشلاً دولياً في التعامل مع الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، مبينا ان المنطقة بأسرها "تحت النار".



وقال "نحن في تواصل مستمر مع العواصم العربية والدول المؤثرة على الساحة الدولية، ونحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات".- (بترا)