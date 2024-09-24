حزب الله يستهدف قواعد جديدة للاحتلال والغارات تتواصل على لبنان

وأصدر حزب الله فجر اليوم، مجموعة من البيانات أعلن فيها استهداف مطار مجدو للمرة الثالثة وقواعد إسرائيلية جديدة:



-قصف مطار مجدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من فادي 1 وفادي 2.‏



-قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2.‏



-قصف مطار مجدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.‏



-استهداف قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.‏



-استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.‏



-قصف مطار مجدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.‏



بدوره، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.



وقال جيش الاحتلال في بيان إنه بعد الإنذارات في منطقة هاعمكيم، تم تحديد عدد من القذائف تعبر من لبنان، وقد اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بعض القذائف وتم تحديد عدد من القذائف التي سقطت في مناطق مفتوحة.



في غضون ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت بلدات عدة جنوب لبنان بينها السلطانية وكفردونين ودوير.



ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان الاثنين إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.



ونزح آلاف اللبنانيين من منطقة جنوب لبنان باتجاه بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.-(RT)