حزب الله يستهدف قواعد جديدة للاحتلال والغارات تتواصل على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله في بيانات أصدرها فجر الثلاثاء، أنه جدد قصف مطار مجدو العسكري واستهدف قاعدة عاموس للدعم اللوجستي ومخزنا للمتفجرات في زخرون يبعد 60 كلم عن الحدود.
وأصدر حزب الله فجر اليوم، مجموعة من البيانات أعلن فيها استهداف مطار مجدو للمرة الثالثة وقواعد إسرائيلية جديدة:
-قصف مطار مجدو العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.
-قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2.
-قصف مطار مجدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.
-استهداف قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.
-استهداف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.
-قصف مطار مجدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.
بدوره، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.
وقال جيش الاحتلال في بيان إنه بعد الإنذارات في منطقة هاعمكيم، تم تحديد عدد من القذائف تعبر من لبنان، وقد اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بعض القذائف وتم تحديد عدد من القذائف التي سقطت في مناطق مفتوحة.
في غضون ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت بلدات عدة جنوب لبنان بينها السلطانية وكفردونين ودوير.
ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان الاثنين إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
ونزح آلاف اللبنانيين من منطقة جنوب لبنان باتجاه بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.-(RT)
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