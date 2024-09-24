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السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تحدد لرعاياها طرق السفر وتوجه تحذيرات

9/24/2024 5:11:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل اليوم الثلاثاء، تقييد سفر موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم في مناطق شمال إسرائيل، معتبرة أن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة.
وقالت السفارة في بيان، إنها "تراقب عن كثب وبشكل مستمر الوضع الأمني استجابة لزيادة التوترات والصراع العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني".

وأضافت: "تذكر السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي (بما في ذلك معرفة موقع أقرب ملجأ) حيث تقع الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون والصواريخ واختراقات أنظمة الطائرات بدون طيار، غالبا دون أي تحذير".

وأكدت السفارة أنه "تم تقييد موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم مؤقتا من أي سفر شخصي شمال الطريق السريع 65 باتجاه العفولة وشمال / شمال شرق الطريق السريع 71 من العفولة إلى الحدود الأردنية. أي سفر رسمي في هذه المنطقة سيتطلب الموافقة. سيتم السفر المعتمد فقط في المركبات المدرعة".

وحذرت السفارة مواطنيها من "خطر السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب الوضع الأمني والتوترات الإقليمية المتزايدة كما حذرت من السفر إلى شمال إسرائيل على بعد 2.5 ميل من الحدود اللبنانية والسورية".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان الاثنين إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.-(RT)

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