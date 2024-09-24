السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تحدد لرعاياها طرق السفر وتوجه تحذيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت السفارة
الأمريكية لدى إسرائيل اليوم الثلاثاء، تقييد سفر موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد
أسرهم في مناطق شمال إسرائيل، معتبرة أن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير
بسرعة.
وقالت السفارة
في بيان، إنها "تراقب عن كثب وبشكل مستمر الوضع الأمني استجابة لزيادة
التوترات والصراع العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني".
وأضافت:
"تذكر السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بالحاجة المستمرة إلى توخي
الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي (بما في ذلك معرفة موقع أقرب ملجأ) حيث تقع
الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون والصواريخ واختراقات أنظمة
الطائرات بدون طيار، غالبا دون أي تحذير".
وأكدت السفارة
أنه "تم تقييد موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم مؤقتا من أي سفر شخصي
شمال الطريق السريع 65 باتجاه العفولة وشمال / شمال شرق الطريق السريع 71 من
العفولة إلى الحدود الأردنية. أي سفر رسمي في هذه المنطقة سيتطلب الموافقة. سيتم
السفر المعتمد فقط في المركبات المدرعة".
وحذرت السفارة
مواطنيها من "خطر السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب الوضع الأمني
والتوترات الإقليمية المتزايدة كما حذرت من السفر إلى شمال إسرائيل على بعد 2.5
ميل من الحدود اللبنانية والسورية".
ودخلت الحرب بين
إسرائيل وحزب الله، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية
مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب
الله.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع
حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان الاثنين إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا
و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.-(RT)
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