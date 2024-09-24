10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على البقاع اللبناني



وقال مصدر أمني إن أفراد العائلة استشهدوا جميعا بالغارة، فيما سجلت غارات أخرى على بلدات النبي شيت و بوداي وشعت ودورس".



وأضاف ان الطيران الحربي الإسرائيلي جدد صباحا غاراته على الجنوب فاستهدف بلدات معروب معركة وباريش و الحميري و طيرفلسية.-(بترا)