زيتون غزة.. إنتاج شحيح وطقوس غائبة جراء الحرب الإسرائيلية



في الأعوام الماضية، كان موسم الزيتون يشهد طقوسا شعبية تراثية، إذ تتشارك العائلات إعداد إفطار يتضمن أكلات تقليدية مثل الدقة والزيت والزعتر مع خبز الصاج، بينما يتكون الغداء من المقلوبة الفلسطينية المطبوخة على النار.



** طقوس مفقودة



ولم تكن أغاني التراث القديمة والدبكة الشعبية والكوفية الفلسطينية تغيب عن الذين يقطفون الزيتون منذ ساعات الصباح وحتى المساء، حيث يستمرون في العمل لعدة أسابيع.



لكن تلك المشاهد غابت هذا العام، وحلّت محلها مشاعر الخوف والألم نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وما خلفته من معاناة على مدى قرابة عام.



وعلى مساحة واسعة من أشجار الزيتون، يقطف الفلسطيني عودة بركة وأفراد عائلته الزيتون من أرضهم التي نزحوا إليها بفعل الحرب، وسط مشاعر خوف وقلق من أي استهداف إسرائيلي.



وهذا العام، لم يكن موسم الزيتون وفيرا بسبب الحرب وما تبعها من حصار مشدد على القطاع، حيث غاب اهتمام المزارعين بأراضيهم، فلم يقوموا بتسميدها ولا سقي المزروعات كما في الأعوام الماضية.



ويعاني القطاع نقصا حادا في المستلزمات الزراعية كما الأدوية والغذاء وحليب الأطفال، نتيجة الحرب والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.



وتغلق إسرائيل معابر القطاع خاصة معبر رفح الحدودي مع مصر الذي سيطرت عليه في 7 مايو/ أيار الماضي ودمرته، ما حال دون دخول المساعدات والمستلزمات إلى غزة.



ويقول بركة: "موسم الزيتون هذا العام سيئ بسبب الحرب وصواريخ إسرائيل التي تحمل مواد سامة، حيث تساقط الحمل، كما أننا لم نقدم الرعاية اللازمة للأشجار بسبب الحصار ونقص الإمكانات".



ويتابع للأناضول: "في الأعوام الماضية، كان موسم الزيتون أفضل بكثير، حيث توفرت الأسمدة والمياه، لكن هذا العام لا يوجد شيء".



ويشير إلى أنه لم يمر عليه هذا الحال في السنوات الماضية، لكنه سيجمع ما يستطيع من ثمار الأشجار لتكون زادا له في ظل الشح الذي يعانيه القطاع المحاصر.



واعتاد بركة وعائلته كل موسم أن يأتوا إلى أرضهم التي تتجاوز مساحتها دونمين في ساعات الصباح لقطف الزيتون، حيث كانوا يعدون إفطارهم وغداءهم على نار الحطب ويستمعون لأغاني تراثية.



لكن اليوم في ظل الحرب غاب هذا المشهد ليحل محله دوي القصف والطائرات الحربية وصوت سيارات الإسعاف.



** غذاء وسط الحرب



وعلى مقربة من بركة، تجلس ابتسام ناجي (22 عاما)، التي تعمل على فرز حبات الزيتون الصالحة ووضعها جانبا في سلة برفقة عدد من الأطفال.



وتأمل ناجي أن تكفي حبات الزيتون التي تجمعها لتكون مصدر غذاء لعائلتها في ظل الظروف الصعبة وحالة النزوح التي يعيشونها.



واعتادت ابتسام سابقا على الطقوس التراثية في قطف الزيتون، لكنها تشعر بالحزن هذا العام إذ فقدت كثيرا من اللحظات الجميلة التي كانت تميز المواسم السابقة.



وتقول للأناضول: "كنا نعد فعاليات شعبية في موسم قطف الزيتون لتعريف الناس بأهميته، خاصة الأطفال، لكن هذا العام غاب كل شيء جميل عن هذا الموسم".



وتضيف: "نعيش هذا العام بين النزوح والدمار، حيث قصف منزلنا ونزحنا من مدينة غزة إلى وسطها".



وتشير إلى أن "موسم الزيتون هذا العام يعكس الخوف والتوتر، وضعف الإنتاج بسبب تداعيات الحرب".



وبحسب وزارة الزراعة في قطاع غزة، هناك 33 ألف دونم مزروعة بالزيتون تُنتج نحو 23 ألف طن.



لكن هذه الإحصائية تعود إلى ما قبل الحرب على القطاع الذي شهد تجريفا وقصفا لأراضيه الزراعية الغنية بأشجار الزيتون.



ويشهد أحيانا، بدء موسم قطف الزيتون وعصره في قطاع غزة مراسم حكومية واحتفاء شعبيا، ويتوشح العاملون بالكوفية، ويقضون أوقات عملهم بإنشاد الأهازيج الفلسطينية، على اعتبار أن الموسم بالنسبة إليهم فرصة لتأكيد الهوية.



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(وكالات)